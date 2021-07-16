روسيا: جميع ركاب الطائرة المنكوبة فى سيبيريا بأمان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قالت وكالة الطوارئ إن الطائرة تعرضت لحادث أثناء محاولة الهبوط، حيث اختفت الطائرة فى وقت سابق من اليوم، من على الرادارات فى مدينة تومسك التابعة لسيبيريا.

وكانت الطائرة طراز "إن-28" اختفت من الرادارات فى منطقة باختشار، وعلى متنها 17 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.