الاتحاد الأوروبى يدعو لتشكيل الحكومة اللبنانية دون تأخير

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه حول الأزمة السياسية فى لبنان، اليوم الجمعة، قال الاتحاد الأوروبى: "إنها مسؤولية الزعماء اللبنانيين لتسوية الأزمة المحلية الحالية، التى تسببوا فيها، هناك حاجة للوحدة والمسؤولية لمعالجة التحديات المتعددة فى البلاد وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب اللبنانى".

ودعا الإتحاد الأوروبى، مرة أخرى جميع القوى السياسية اللبنانية لدعم التشكيل العاجل لحكومة، وأضاف "يتعين البدء فى مشاورات برلمانية لهذا الغرض، بدون تأخير".

وأضاف البيان: "يحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على إجراء إصلاحات رئيسية فى مجالى الاقتصاد والحكم والاستعداد للانتخابات فى عام 2022، التى يتعين أن يتم إجراؤها فى الموعد المحدد، مازال من المهم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإنقاذ البلاد من الانهيار المالى".

واختتم البيان: "استقرار ورخاء لبنان مهم للمنطقة بأسرها، ويؤكد الإتحاد الأوروبى مجددًا على دعمه القوى المتواصل للبنان ولشعبه، من أجل استقرار وأمن ووحدة أراضيه واستقلاله السياسى".