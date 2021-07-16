الحصول علي تمويل الزواج للمستفيدين من المواطنين من بنك التنمية

الحصول علي تمويل الزواج للمستفيدين من بنك التنمية، إن بنك التنمية يقدم العديد من التمويلات لإفادة العديد من المواطنين، فمن أهم هذه التمويلات تمويل زواج لمساعدة الشباب في الزواج وتكوين أسرة، حيث أن بنك التنمية يمنع للمواطنين العديد من التمويلات الميسرة، ومن هذه التمويلات التي يحتجها المواطنين هو تمويل السيارات الميسر، فهذا التمويل يساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، كما أعلن بنك التنمية عن رابط الحصول علي تمويل الزواج بالمملكة، كما أوضحت الشروط المطلوبة للتقديم علي تمويل زواج بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل الزواج

إن بنك التنمية يقدم العديد من التمويلات بهدف دعم الشباب وجميع المواطنين، حيث أن البنك يساعد في تخفيف الأعباء من علي المواطنين، كما أيضا تمكنهم من بعض التمويلات التي تسهل الحصول علي فرصة عمل للشباب، فإن هذه الشروط الواجب توافرها للتقديم علي التمويل بالمملكة، هي تكون كالتالي:

ألا يزيد عمر المتقدم بطلب التمويل عن 70 عام ولابد من كفيل عمره لا يزيد عن 55 عام.

يكون لديه دخل شهري 12.5 ألف ريال سعودي وليس أكثر من ذلك.

لابد أن يكون الزواج للمرة الأولي، وأكد البنك أن هناك بعض المواطنين يستثنوا من هذا الشرط، وهم الذين توفت زوجتهم الوحيدة أو قام بطلاق الزوجة الوحيدة له قبل الدخول بها.

أن يكون لدي الزوجة الجنسية السعودية، أو تكون الزوجة من إحدى دولي مجلس التعاون، والزوجة التي لا ينطبق عليها الشروط لابد من تقديم موافقة علي إتمام الزواج من الجهات المختصة.

يجب أن يقدم عقد زواج رسمي ويجب ألا يكون تاريخ الزواج مر عليه أكثر من عامين.

يتم حساب تاريخ عقد الزواج من تاريخ تقديم الطلب ويكون حساب المدة بالتاريخ الهجري.

متطلبات التمويل ورابط التقديم علي التمويل

إن بنك التنمية يطلب بعض المستندات والمتطلبات للحصول علي التمويل، كما ذكر بنك التنمية رابط التقديم علي التمويل، حيث أن من متطلبات التمويل كالتالي: