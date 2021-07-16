رابط نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الكويت موقع وزارة التربية المربع الإلكتروني بالرقم المدني

نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الكويت، ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج الثاني عشر الدور الثاني 2021 الكويت، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن قرب موعد إعلان نتائج الثاني عشر الدور الثاني، وذلك من خلال بوابة الكويت التعليمية نتائج الثانوية الدور الثاني، ومن خلال موقع المربع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية، فبعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الأول، تم عقد الامتحانات لمن لهم دور ثاني، وذلك وسط تشديد الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة التربية الكويتية، حتى لا يصاب أحد من الطلاب والطالبات والسادة المعلمين، وجميع القائمين على العملية التعليمية وعلى الامتحانات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولذلك سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز رابط نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الكويت، وطريقة الاستعلام عن النتيجة، من خلال المواقع الرسمية، موقع وزارة التربية الكويتية، وموقع المربع الإلكتروني، ومن خلال بوابة الكويت التعليمية.

رابط نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الكويت

نجحت وزارة التربية والتعليم في الكويت، في إجراء الامتحانات رغم الظروف الاستثنائية التي لازمت هذه الامتحانات، بسبب فيروس كورونا وخطورته على حياة الطلاب والطالبات وجميع القائمين على إجراء الامتحانات، وكذلك عقد امتحانات الثاني عشر إلكترونيا صعب لما لهذا العام من أهمية كبرى في مستقبل الطلاب، فكان الخيار الوحيد والأوحد هو عقد الامتحانات داخل المدارس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على الجميع من خطر العدوى بوباء كورونا، وقد نجحت بالفعل وزارة التربية في إجراء الامتحانات.

تطبيق بوابة الكويت التعليمية للاستعلام عن نتائج الثاني عشر

قامت وزارة التربية الكويتية بتوفير تطبيق بوابة الكويت التعليمية، لإتاحة نتائج الثاني عشر الدور الثاني من خلاله، حيث يتم توفيره على الجهاز الجوال وعمل حساب للطالب عليه، والدخول به على موقع المربع الإلكتروني لمعرفة نتائج الثاني عشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على التطبيق بعد كتابته في محرك البحث “جوجل”.

يتم الدخول إلى الواجهة الرئيسية يتم كتابة كلمة المرور والباسوورد.

النقر على “تسجيل الدخول”.

ثم النقر على أيقونة “Done” انتهى.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية.

النقر على أيقونة “نتائج الصف الثاني عشر الدور الثاني”.

إدخال الرقم المدني في الخانة الخاصة به.

الضغط على كلمة “بحث”.

رابط نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الكويتنتائج الثاني عشر 2021 الكويت الدور الثاني

نجحت وزارة التربية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، من خلال إنشائها للعديد من المنصات التعليمية لإتاحة التعليم عن بعد للطلاب، كما أنشأت العديد من المواقع الإلكترونية لكي يتم رفع نتائج الامتحانات عليها، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم بناءً على توجيهات كريمة من معالي الوزير علي المضف وزير التربية الكويتية.