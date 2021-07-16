شروط التسجيل في برنامج دعم الريف وطريقة التقديم لربات البيوت

شروط التسجيل في برنامج دعم الريف الذي يخدم صغار المزارعين بالمملكة وكذلك ربات البيوت بتقديم الدعم المادي لهم من خلال منصة ريف التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد ساعد برنامج الريف على تحسين القطاع الزراعي ومساعدة صغار المزارعين وزيادة الإنتاج والكفاءة والموارد المتاحة ويتم التسجيل في البرنامج وفقا لشوط وخطوات التقديم لتحسين مستوى معيشتهم ورفع مستوى الزراعة باستغلال اكبر كم كم الأراضي الزراعية، كما ان الوزارة تعمل على تقديم الإعانات للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري، كما أن تعمل المملكة على تقديم الدعم والتمويلات لتحسن أوضاع المعيشة ومنها شروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 50 الف ريال سعودي وغيرها الكثير. شروط التسجيل في برنامج دعم الريف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط وجود بطاقة التنقل وأن يكون المتقدم من العاملين في المهن الزراعية المحدد. أن يقوم بالعمل بنفسة. يجب أن يكون المتقدم من القاطنين بالمناطق التي يشملها البرنامج. ألا يكون عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص. لايقل عمر المتقدم عن 21 عام. لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري 6 آلاف ريال. يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه ولا يتجاوز مجموع البرامج 3 برامج. يتم التسجيل وتقديم طلب الالتحاق بالبرنامج من خلال منصة ري. أن يحصل المتقدم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشري. ألا تزيد القيمة المالية للدعم عن 54 ألف ريال كل عام مُقسمة شهريًا طريقة التقديم على دعم ريف لربات البيوت شروط التسجيل في برنامج دعم الريفطريقة التقديم على دعم ريف لربات البيوت أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لأصحاب القطاعات المستهدفة لدعم ريف وربات البيوت التقديم في الدعم بشكل إلكتروني من خلال منصة ريف: الدخول على رابط منصة برنامج دعم ريف الإلكترونية. ثم لنقر على إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور وعادتها ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورمز التحقق المرئي. مراجعة البيانات والنقر على كلمة تسجيل. وصول رسالة على الهاتف رسالة نصية بها رمز التحقق يتم إدخال الرم. يتم مراجعة الطلب المقدم والرد عليه مباشرة. الوسوم

شروط التسجيل في برنامج دعم الريف الذي يخدم صغار المزارعين بالمملكة وكذلك ربات البيوت بتقديم الدعم المادي لهم من خلال منصة ريف التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد ساعد برنامج الريف على تحسين القطاع الزراعي ومساعدة صغار المزارعين وزيادة الإنتاج والكفاءة والموارد المتاحة ويتم التسجيل في البرنامج وفقا لشوط وخطوات التقديم لتحسين مستوى معيشتهم ورفع مستوى الزراعة باستغلال اكبر كم كم الأراضي الزراعية، كما ان الوزارة تعمل على تقديم الإعانات للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري، كما أن تعمل المملكة على تقديم الدعم والتمويلات لتحسن أوضاع المعيشة ومنها شروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 50 الف ريال سعودي وغيرها الكثير. شروط التسجيل في برنامج دعم الريف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط وجود بطاقة التنقل وأن يكون المتقدم من العاملين في المهن الزراعية المحدد. أن يقوم بالعمل بنفسة. يجب أن يكون المتقدم من القاطنين بالمناطق التي يشملها البرنامج. ألا يكون عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص. لايقل عمر المتقدم عن 21 عام. لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري 6 آلاف ريال. يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه ولا يتجاوز مجموع البرامج 3 برامج. يتم التسجيل وتقديم طلب الالتحاق بالبرنامج من خلال منصة ري. أن يحصل المتقدم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشري. ألا تزيد القيمة المالية للدعم عن 54 ألف ريال كل عام مُقسمة شهريًا طريقة التقديم على دعم ريف لربات البيوت شروط التسجيل في برنامج دعم الريفطريقة التقديم على دعم ريف لربات البيوت أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لأصحاب القطاعات المستهدفة لدعم ريف وربات البيوت التقديم في الدعم بشكل إلكتروني من خلال منصة ريف: الدخول على رابط منصة برنامج دعم ريف الإلكترونية. ثم لنقر على إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور وعادتها ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورمز التحقق المرئي. مراجعة البيانات والنقر على كلمة تسجيل. وصول رسالة على الهاتف رسالة نصية بها رمز التحقق يتم إدخال الرم. يتم مراجعة الطلب المقدم والرد عليه مباشرة.

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