العفو الدولية: على لبنان أن يرفع الحصانات عن المسؤولين المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات اللبنانية رفع الحصانة عن المسؤولين المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت. واضافت عبر تغريدة في تويتر : "تجمع المتظاهرون أمس أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للمطالبة بالعدالة لضحايا انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين. واشارت ان القوى الأمنية قابلتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وبينت انه يجب على السلطات أن ترفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً. واشارت ان إعاقة العدالة أمر مرفوض . وكالات

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