رئاسة لبنان: تشكيلة الحريري الحكومية موضوع بحث

دوت الخليج :- قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها ان الرئيس اللبناني ميشال عون تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن اسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس .

واضافت الرئاسة ان الرئيس عون أبلغ الحريري انّ التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه .

وكان الحريري قد كشف في مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.

وقال سعد الحريري: "قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرا"، مضيفا: "ننتظر جوابا من عون بحلول الغد".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف على أنه "حان وقت تشكيل الحكومة".

وكان الحريري قد توجه وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، إلى القصر الجمهوري، ليقدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عون.

وكالات + دوت الخليج