تمويل عقاري بنك الراجحي ميسر جداً في السداد – أفضل بنك للتمويل العقاري في السعودية

يبحث العديد من المواطنين بالمملكة عن أفضل بنك للتمويل العقاري في السعودية ممن يرغب في شراء منزل أو أرض بصورة سهلة وبسيطة مع سرعة الإجراءات وهذه الميزة يختص بها مصرف الراجحي في إتمام كافة إجراءات القروض المتاحة منها الشخصي والسيارات أيضاً، حيث يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المنتجات التمويلية لديه، لا يشترط تقديم ضامن للحصول على القرض وهذه من أكثر المميزات التي يبحث عنها العملاء بالإضافة إلى أن الرسوم منخفضة وفترات السداد طويلة تبدأ من سنة وحتى عشرين عام بقسط يناسب الدخل الشهري لديك، الراجحي من أكثر البنوك المتعاونة مع العملاء، كما يوفر خدمة الاستفسار وتقديم المساعدة في طلب التمويل ومعرفة كافة التفاصيل باستفاضة.

مزايا التمويل العقاري من بنك الراجحي

إذا كنت تريد شراء منزلاً أو قطعة أرض تستثمر بها كمستقبل لك ولأسرتك برأس مال مدخر بجانب مجموعة من الخصائص على النحو التالي:-

تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر لك الاستثمار المرن.

أفضل تمويل عقاري موجود بالسعودية يشمل السعوديين والمقيمين.

رأس مال مدخر.

يحق لك البنك حق التصرف في العقار بعد شرائه منك قم بيعه بأقساط آجلة.

نقل الملكية إليك.

تمويل بدون كفيل أو ضامن.

إمكانية السداد المبكر وفق قوانين البنك المركزي السعودي ساما.

يتيح لك المصرف بالحصول على قرض شخصي + عقاري بمميزات مضاعفة.

متاح تمويل الإسكان الحكومي.

متاح قرض للمتقاعدين.

إدخار طويل الأجل وفترات سداد تصل حتى 20 سنة.

خطوات الحصول على تمويل عقاري بنك الراجحي

يمكنك التواصل عبر موقع الراجحي www.alrajhibank.com.sa وتقديم طلب تمويل عقاري، وللاستفسار عن أي تمويل من خلال الاتصال عبر رقم 966114603333 للعملاء الحاليين وبالنسبة للعملاء الجدد الاتصال على رقم 8001241222 من الهاتف الثابت.

المستندات تشمل (خطاب التوظيف شاملا كافة تفاصيل الدخل والمنصب الوظيفي الحالي وتاريخ التعيين + بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين بشرط تكون سارية الصلاحية).

الشروط:-

لا يقل العمر عن 18 سنة وحتى 60 عام المدنيين والمتقاعدين والعسكريين حتى عمر 65 سنة حسب سن التقاعد لكل رتبة.

لا يقا الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي وراتب 1.900 ريال للمتقاعدين.

بجانب تحديد الميزانية لديك + عليك الاتفاق المبدئي مع بنك الراجحي على العقار + يجب عليك أن تعثر على المنزل المناسب لك، بعد ذلك سوف يقوم المصرف بمراجعة كافة المستندات والتأكد من استحقاقك عندها سوف تتم الإجراءات وصرف التمويل.