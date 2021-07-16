مقدار رسوم رخصة القيادة بأنواعها بعد التعديل 2021

كشفت إدارة المرور السعودية عن مقدار رسوم رخصة القيادة بعد التعديل وذلك لجميع أنواع رخص القيادة ، حيث أتاحت تجديد الرخص ابتداء من عام وانتهاء بعشرة أعوام بمبالغ تتراوح ما بين 40 ريال سعودي وحتى 400 ريال سعودي، كما حددت أيضا الأوراق اللازمة والخطوات التي يتوجب على الراغبين الحصول عليها القيام بها، في حين تختلف رسوم رخص القيادة من مركبة إلى أخرى، وفيما يخص رسوم رخصة الدراجة فإن رسومها تبدأ من 20 ريال سعودي سنويا. مقدار رسوم رخصة القيادة السعودية في حال أردت التجديد لمدة عشر سنوات فإن مبلغ الإجمالي يبلغ 400 ريال سعودي

بينما تجديد الرخصة لمدة 5 سنوات يصل إلى حوالي 200 ريال سعودي

فيما يبلغ حجم رسوم رخصة القيادة لمدة سنتين 85 ريال سعودي

لمدة سنتين 85 ريال سعودي أما تجديد الرخصة لمدة عام واحد فإن رسومها تبلغ 40 ريال سعودي. مقدار رسوم رخصة القيادة السعودية أسعار استخراج رخص القيادة لجميع أنواع المركبات يبلغ سعر استخراج رخص القيادة للمركبات المدرجة ضمن الأشغال العامة إلى حوالي 100 ريال سعودي

المدرجة ضمن الأشغال العامة إلى حوالي 100 ريال سعودي فيما تبلغ رسوم الدراجة الالية 20 ريال سعودي فقط

سعر رسوم رخصة قيادة الحافلات العامة يبلغ 400 ريال سعودي

رسوم سيارة النقل تبلغ 400 ريال سعودي سنويا أما التسديد فيبلغ 400 ريال أيضا وبدل الفاقد يصل إلى 100 ريال سعودي. ما هي شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصة يتوجب على المتقدم أن يكون فوق سن الثامنة عشرة

يتوجب إجراء الفحص الطبي

إصدار نسخة عن بطاقة الهوية للمواطنين

توفير 6 صور شمسية

يتوجب إحضار ملف لوضع الأوراق فيه

دفع تكاليف رسوم وثيقة القيادة الخاصة. ما هي شروط الحصول على رخصة القيادة العمومية على المتقدم يجب أن يكون في سن الحادي والعشرين أو أكثر

المتقدم يشترط أن يكون متسبب أو موظف حكومي أو موظف أهلي

إجراء فحص طبي وإحضار ستة صور شمسية بمقاس 6*4 سم

جلب صوره عن دفتر العائلة وإحضار تقرير صادر من الأحوال المدنية موضح فيه المهنة وحالة الشخص

موضح فيه المهنة وحالة الشخص إصدار شهادة خلو السوابق

جلب ملف لوضع المستندات فيه

تسديد الرسوم المتعلقة بالمعاملة

جلب خطاب من المرجع في حال كان الموظف حكومي. أسعار استخراج رخص القيادة لجميع أنواع المركباتما هي شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصةما هي شروط الحصول على رخصة القيادة العمومية الوسوم

كشفت إدارة المرور السعودية عن مقدار رسوم رخصة القيادة بعد التعديل وذلك لجميع أنواع رخص القيادة ، حيث أتاحت تجديد الرخص ابتداء من عام وانتهاء بعشرة أعوام بمبالغ تتراوح ما بين 40 ريال سعودي وحتى 400 ريال سعودي، كما حددت أيضا الأوراق اللازمة والخطوات التي يتوجب على الراغبين الحصول عليها القيام بها، في حين تختلف رسوم رخص القيادة من مركبة إلى أخرى، وفيما يخص رسوم رخصة الدراجة فإن رسومها تبدأ من 20 ريال سعودي سنويا. مقدار رسوم رخصة القيادة السعودية في حال أردت التجديد لمدة عشر سنوات فإن مبلغ الإجمالي يبلغ 400 ريال سعودي

بينما تجديد الرخصة لمدة 5 سنوات يصل إلى حوالي 200 ريال سعودي

فيما يبلغ حجم رسوم رخصة القيادة لمدة سنتين 85 ريال سعودي

لمدة سنتين 85 ريال سعودي أما تجديد الرخصة لمدة عام واحد فإن رسومها تبلغ 40 ريال سعودي. مقدار رسوم رخصة القيادة السعودية أسعار استخراج رخص القيادة لجميع أنواع المركبات يبلغ سعر استخراج رخص القيادة للمركبات المدرجة ضمن الأشغال العامة إلى حوالي 100 ريال سعودي

المدرجة ضمن الأشغال العامة إلى حوالي 100 ريال سعودي فيما تبلغ رسوم الدراجة الالية 20 ريال سعودي فقط

سعر رسوم رخصة قيادة الحافلات العامة يبلغ 400 ريال سعودي

رسوم سيارة النقل تبلغ 400 ريال سعودي سنويا أما التسديد فيبلغ 400 ريال أيضا وبدل الفاقد يصل إلى 100 ريال سعودي. ما هي شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصة يتوجب على المتقدم أن يكون فوق سن الثامنة عشرة

يتوجب إجراء الفحص الطبي

إصدار نسخة عن بطاقة الهوية للمواطنين

توفير 6 صور شمسية

يتوجب إحضار ملف لوضع الأوراق فيه

دفع تكاليف رسوم وثيقة القيادة الخاصة. ما هي شروط الحصول على رخصة القيادة العمومية على المتقدم يجب أن يكون في سن الحادي والعشرين أو أكثر

المتقدم يشترط أن يكون متسبب أو موظف حكومي أو موظف أهلي

إجراء فحص طبي وإحضار ستة صور شمسية بمقاس 6*4 سم

جلب صوره عن دفتر العائلة وإحضار تقرير صادر من الأحوال المدنية موضح فيه المهنة وحالة الشخص

موضح فيه المهنة وحالة الشخص إصدار شهادة خلو السوابق

جلب ملف لوضع المستندات فيه

تسديد الرسوم المتعلقة بالمعاملة

جلب خطاب من المرجع في حال كان الموظف حكومي. أسعار استخراج رخص القيادة لجميع أنواع المركباتما هي شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصةما هي شروط الحصول على رخصة القيادة العمومية

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