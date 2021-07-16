الإجازات الرسمية في السعودية عام 2021- 1442 هجريا

الإجازات الرسمية في السعودية عام 2021- 1442هجريا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك،وهذه الإجازات تقدم لجميع المقيمين على أرضها والمواطنين الأصليين، وهذا على غرار أن السعودية واحدة من الدول التي تهتم بقدر كبير بالإجازات الرسمية في جميع المناسبات المختلفة ولهذا فقد نقوم بتوضيح المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية في السعودية احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

أنواع الإجازات الرسمية في السعودية في نظام العمل

وأعلنت السعودية عن اللائحة الخاصة بالإجازات التي تقدمها للمواطنين في نظام العمل السعودي للمواطنين والعاملين في الدولة، وهذه الإجازات يبلغ عددها عشر إجازات مختلفة وهي:

والإجازة المرضية: تم تحديد مدة الإجازة المرضية ب120 يوم متصلة او منفصلة على حسب حالة المريض، وتصل إلى 180 يوم في حالة إن كانت المرأة حامل

والإجازة السنوية: وتكون مدة هذه الإجازة حوالي 21 يوم للأشخاص المعينين منذ خمس سنوات، وقد تزيد حتى ثلاثون يوم إجازة سنوية للأفراد الموظفين منذ أكثر من خمس سنوات وتكون مدفوعة الأجر.

أما الإجازة الخاصة بعدة المرأة المطلقة: وقد تم تحديد موعد هذه الإجازة للمرأة المسلمة التي توفى زوجها أو تطلقت لمدة تبلغ أربع أشهر وعشر أيام مدفوعة الأجر أيضا.

وإجازة الوضع الخاصة بالسيدة التي تعمل في السعودية وقد تبلغ مدة إجازتها عشر أسابيع على الأقل يتم أخذها من قبل المرأة وعلى حسب رغبتها وفي أي وقت.

الإجازات الدينية في المملكة العربية السعودية

وتم وضع لائحة خاصة بمواعيد الإجازات الدينية في السعودية والإعلان عنها بشكل رسمي، وهذه هي الإجازات:

والإجازة الخاصة بالسنة الهجرية: قد تكون هذه الإجازة مصادفة أول يوم من شهر محرم.

والإجازة الخاصة بالمولد النبوي: تستمر هذه الإجازة لمدة 12 يوم من شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر ربيع الأول.

عيد الفطر: تم تحديد الإجازة الخاصة به في شهر مايو وقد تبدأ من يوم الثاني عشر من الشهر حتى يوم الخامس عشر من نفس الشهر لعام 2021.

وعيد الأضحى حددت الإجازة الخاصة به والتي تكون عقب وقفة عرفات الموافقة يوم 19 من شهر يوليو 2021، حتى يم 22 من الشهر ذاته.

الإجازة الأسبوعية تكون يوم الجمعة والسبت.

وإجازة نصف العام وتكون من يوم 2 يناير وحتى 18 يناير.

وإجازة نهاية العام وتبدأ يوم 11 يونيو وتنتهي 29 أغسطس لعام 2021م

الإجازات المدرسية للطلاب