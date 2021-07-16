Vivo s10 أحدث هواتف شركة فيفو | أهم المواصفات والمميزات والسعر

Vivo s10 أحدث هواتف شركة فيفو من عائلة الـS ، والذي أعلنت عنه الشركة بالأمس مع النسخة الأقوي Vivo S10 pro . يأتي الهاتفان ضمن فئة الهواتف المتوسطة من الشركة ، مع تصميم جميل وجذاب والألوان المتغيرة حسب كمية الضوء .

‌أولاً يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 173 جراماً فقط.‌

يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين ، وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، كما لا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة فيفو الخاصة OriginOS 1.0.‌

شاشة الهاتف 6.44 إنش من نوع AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 409 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة بدعم التردد العالي حتي 90 هيرتز ، كذلك مع دعم خاصية HDR10+ ، كما تحتل أيضاً نسبة 91.04% من جسم الهاتف.‌

يحتوي الهاتف علي معالج من شركة ميديا تيك وهوMediaTek Dimensity 1100 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة ، يحتوي على أربعة أنوية بتردد 2.6 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A78.‌

أما الأربعة الأخري من نوع Cortex-A55 مع تردد 2.0 جيجاهيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G77 MC9.‌

كما يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا.‌

ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1.

‌كاميرا السيلفي تأتي ثنائية : الأساسية بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 ، أما الثانية 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 خاصة بالتصوير الواسع.‌

كما يوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم PDAF ، الثانية 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 خاصة بالتصوير الواسع بزاوية 120°.‌

وأخيراً كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بالهاتف فلاش ليد ثنائي ، كما يدعم أيضاً HDR والتصوير Panoramic.‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K أو FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كلا الكاميرتين.‌

كذلك تدعم الكاميرات التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن تعطي صوت واضح ونقي.‌

كما لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف أسفل الشاشة من نوع optical ، كذلك يدعم خاصية Face Unlock.‌

تأتي بطارية الهاتف بحجم 4050 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.‌

مدخل الشحن من النوع الأحدث Type C.‌

يتوفر الهاتف بالألوان : الأبيض ، الأسود ، الأزرق المتموج ، والأصفر.

432$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6780 جنية مصري.

462$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7257 جنية مصري.

مواصفات هاتف Vivo S10 :كاميرات هاتف Vivo s10 :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Vivo S10 :

هذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها في الصين ، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية قريباً.