الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيًا فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية "أوتشا"، إلى أن هناك 150 مبنى من بين تلك المبانى المهدمة، كانت مموله المانحون.

كما أوضح التقرير أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينيًا، من بينهم نحو 359 طفلاً، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل زيادة فى عمليات الهدم قدرها 32% فى عدد المبانى المستهدفة، وزيادة تقارب 145% فى استهداف المبانى المموّلة من المانحين، مقارنة مع عام 2020.

كما أكد التقرير على أن هناك 84 فلسطينيًا فقدوا منازلهم فى 14 يوليو الجارى، بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل فى تجمع راس التين الرعوى فى منطقة الأغوار، حيث ينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلاً و14 امرأة.