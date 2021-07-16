الجيش اللبنانى : إصابة 5 عسكريين بجروج بقنبلة يدوية بجبل محسن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد قيام عدد من المحتجين بقطع طريق الشمال فى جبل محسن، احتجاجا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار فى السوق الموازية مما أدى إلى موجة كبيرة من الغلاء منذ أمس، بالإضافة إلى تردى الأوضاع المعيشية واستمرار الفراغ الحكومى دون رؤية للحل بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى عن عدم تشكيل الحكومة.

وانتشرت قوات الجيش لفتح الطريق، فيما حدث مشادات وأعمال عنف أدت لإصابة 5 عسكريين وفقا لبيان الجيش اللبنانى.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة أمس الخميس، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبنانى ميشال عون أمس للتشاور بشأن التشكيل الجديد للحكومة، معتبرا أن عون طلب تعديلات جوهرية بالتشكيل بالإضافة إلى وجود خلافات متعلقة بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين.

وأوضح الحريرى أنه طرح على الرئيس اللبنانى مزيدا من الوقت للتفكير فى التشكيل الحكومى الذى طرحه عليه خلال لقائهما بالأمس، مشددا على أن المؤشرات تؤكد أنه لن يتوافق مع الرئيس عون.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى أنه بناء على ما تم خلال الاجتماع فإنه يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفور اعتذار الحريرى، انهار سعر الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 21.500 ليرة للدولار الواحد، فيما خرجت مظاهرات أغلقت عدد من الطرق فى العاصمة بيروت وعدد من المدن بالمحافظات المختلفة وتطورت الأحداث فى عدد من المناطق لأعمال عنف سرعان ما انتهت بساعات الليل وعادت الحركة للطرق بعد تدخل الأجهزة الأمنية.