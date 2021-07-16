شروط توثيق حساب سناب شات بالنجمة وكيفية توثيقه ومميزات التوثيق ، يعتبر التوثيق من الخدمات المهمة التي تقدمها شركة سناب شات العالمية لجميع المسجلين في الموقع
وذلك يتم منحها لبعض الشخصيات بناء على الشروط التي تضعها الشركة والتي تظهر بجانب حسابات المشاهير المسجلين في التطبيق أو الشركات الكبرى وغيرها ومن خلال الأسطر التالية سنتحدث عن الشروط المطلوبة لتوثيق الخاطفشروط توثيق حساب سناب شات
حدد Snapchat عددًا من الشروط المهمة من أجل الحصول على النجمة على الحساب الشخصي في التطبيق ، وكانت الشروط المحددة كالتالي:كيفية توثيق حساب سناب شات
يتم التحقق من هويتك على مصادقة Snapchat من خلال ما يلي:
- افتح تطبيق Snapchat على هاتفك ويمكنك الوصول له من متجر جوجل اذا كان غير موجود علي هاتفك .
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق.
- انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.
- قم بفتح إعدادات الحساب.
- النقر فوق الإعدادات أعلى الأمر الذي يظهر كرمز ترس.
- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الدعم.
- انقر فوق أحتاج إلى مساعدة.
- اضغط على كلمة “اتصل بنا”. اختر “لا يعمل على Snapchat الخاص بي” من الخيارات المعروضة في التطبيق.
- انقر فوق “أخرى”. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق “نعم”. المشكلة في المشاكل.
عندما تحصل على مصادقة حساب Snapchat الخاص بك وتظهر النجمة على حسابك الرسمي في التطبيق ، ستحصل على العديد من الميزات المهمة ، وهي:
- احصل على مصداقية وثقة كبيرة من التطبيق
- احصل على زيادة كبيرة في المتابعين ، مع إمكانية التفريق بين حسابك الشخصي والحسابات الرسمية من البحث ، حيث سيظهر حسابك في المقام الأول في عمليات البحث.
- الحصول على إعلانات تجارية من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى
- إذا كنت متأكدًا من الحصول على الوثائق وزيادة المتابعين والمشاهدين لحسابك الرسمي.
- يجب على جميع الراغبين في توثيق حساباتهم والحصول على نجمة ذهبية
- اتباع بعض التعليمات المهمة لتسهيل عملية المصادقة ، وهي: اكتب الرسالة باللغة الإنجليزية.
- تقديم أسباب مقنعة داخل الرسالة ، مما يساعد في تسهيل عملية المصادقة على Snapchat.
- يجب توضيح المضايقات التي يتعرض لها بعض متابعيك حول عدم الوصول إلى حسابك بسرعة
- حيث يجب عليك نسخ إحدى رسائل المتابعين.
الوسوم
شروط توثيق حساب سناب شات بالنجمة وكيفية توثيقه ومميزات التوثيق ، يعتبر التوثيق من الخدمات المهمة التي تقدمها شركة سناب شات العالمية لجميع المسجلين في الموقع
وذلك يتم منحها لبعض الشخصيات بناء على الشروط التي تضعها الشركة والتي تظهر بجانب حسابات المشاهير المسجلين في التطبيق أو الشركات الكبرى وغيرها ومن خلال الأسطر التالية سنتحدث عن الشروط المطلوبة لتوثيق الخاطفشروط توثيق حساب سناب شات
حدد Snapchat عددًا من الشروط المهمة من أجل الحصول على النجمة على الحساب الشخصي في التطبيق ، وكانت الشروط المحددة كالتالي:كيفية توثيق حساب سناب شات
يتم التحقق من هويتك على مصادقة Snapchat من خلال ما يلي:
- افتح تطبيق Snapchat على هاتفك ويمكنك الوصول له من متجر جوجل اذا كان غير موجود علي هاتفك .
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق.
- انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.
- قم بفتح إعدادات الحساب.
- النقر فوق الإعدادات أعلى الأمر الذي يظهر كرمز ترس.
- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الدعم.
- انقر فوق أحتاج إلى مساعدة.
- اضغط على كلمة “اتصل بنا”. اختر “لا يعمل على Snapchat الخاص بي” من الخيارات المعروضة في التطبيق.
- انقر فوق “أخرى”. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق “نعم”. المشكلة في المشاكل.
عندما تحصل على مصادقة حساب Snapchat الخاص بك وتظهر النجمة على حسابك الرسمي في التطبيق ، ستحصل على العديد من الميزات المهمة ، وهي:
- احصل على مصداقية وثقة كبيرة من التطبيق
- احصل على زيادة كبيرة في المتابعين ، مع إمكانية التفريق بين حسابك الشخصي والحسابات الرسمية من البحث ، حيث سيظهر حسابك في المقام الأول في عمليات البحث.
- الحصول على إعلانات تجارية من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى
- إذا كنت متأكدًا من الحصول على الوثائق وزيادة المتابعين والمشاهدين لحسابك الرسمي.
- يجب على جميع الراغبين في توثيق حساباتهم والحصول على نجمة ذهبية
- اتباع بعض التعليمات المهمة لتسهيل عملية المصادقة ، وهي: اكتب الرسالة باللغة الإنجليزية.
- تقديم أسباب مقنعة داخل الرسالة ، مما يساعد في تسهيل عملية المصادقة على Snapchat.
- يجب توضيح المضايقات التي يتعرض لها بعض متابعيك حول عدم الوصول إلى حسابك بسرعة
- حيث يجب عليك نسخ إحدى رسائل المتابعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط توثيق حساب سناب شات بالنجمة وكيفية توثيقه ومميزات التوثيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.