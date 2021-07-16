كيفية التقديم في برنامج حافز وشروط مساعدة العاطلين من خلال موقع الموحدة 2021 نقدم لكم الطريقة بالخطوات من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى الحد من البطالة ومساعدة العاطلين للبحث عن عمل حيث بدأت المملكة العربية السعودية في صرف منح للعاطلين لمساعدتهم في ظل الأوضاع الحالية وفيروس كورونا المستجد وللحد من الفقر وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتشجيعهم للبحث عن عمل وهنا سوف نعرض لكم كيفية التقديم في برنامج حافز والخطوات التي يجب اتباعها لتقديم لمساعدة الباحثين عن عمل والشروط التي يجب توافرها للمتقدم.

خطوات التقديم في إعانة البحث عن عمل 2021

للتقديم في خدمة البحث عن عمل وصرف المنحة التي تمنحها وزارة الموارد البشرية عبر موقع حافز والتنمية الاجتماعية عليك اتباع الخطوات التالية

يمكنك فتح برنامج حافز وتقوم بتسجيل الدخول فيه. افتح البحث عن عمل من خلال الضغط عليها. يمكنك إدخال البيانات المتقدم في الخانات المخصصة لها لكي تحصل على عمل مناسب لك. ثم يمكنك كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة السر. عليك التأكد جيدًا من البيانات الشخصية وأرقام الهواتف ليتم التواصل عند تواجد العمل المناسب لك. أخيراً يمكنك النقر على تسجيل.

يجب توفر الجنسية السعودية لدى المتقدم على معونة البحث عن عمل.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية للحصول على منحة البحث عن عمل.

يجب الالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة والقدرة المتقدم على العمل.

يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 20 إلى 40 ولا يزيد عن عمر الأربعين.

يلزم أن يكون المتقدم متفرغ للعمل ولا يكون عاملًا في أي وظيفة حكومية أو قطاع خاص.

لا يمكن للمتقدم الحصول على معاش تقاعدي.

يلزم ألا يكون طالبًا في أي مرحلة في التعليم السعودي.

شروط التي يجب توافرها للمتقدم على منحة البحث عن عمل

وبذلك قد قدمنا لكم كيفية التقديم في برنامج حافز وخطوات التقديم في إعانة البحث عن عمل 2021 وشروط مساعدة العاطلين من خلال موقع الموحدة 2021 وهي تعد شروط التي يجب توافرها للمتقدم على منحة البحث عن عمل.