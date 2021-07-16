الصومال : مقتل قيادى بارز من ميليشيا الشباب بنيران قوات الجيش

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن القائم بأعمال قائد كتيبة 16 للجيش النقيب حسن محمد عثمان قوله: " إن العملية استهدفت القيادى فى مليشيا الشباب المدعو نور طغول، فى منطقة "عليو برو"، مشيرا إلى أن القيادى كان مسؤولا ماليا يعمل على ابتزاز أموال القرويين.
وفى سياق آخر، نجحت القوات المسلحة الصومالية، والشرطة المختصة بنزع الألغام الأرضية، اليوم، فى إزالة مجموعة من الألغام خلال عملية تمشيط بمناطق ولاية غلمدغ.
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