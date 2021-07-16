بوتين : العالم لا يزال يواجه خطر كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن جميع دول العالم - دون استثناء - لا تزال تواجه خطر فيروس "كورونا"، مشددًا على أن الأولوية تكمن حاليًا فى توسيع حملات التطعيم ضد الوباء.





وأعرب بوتين خلال كلمته فى قمة افتراضية لمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الجمعة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن موافقته التامة مع زملائه فى المنظمة بشأن ضرورة المضى قدمًا فى تجاوز الجائحة من خلال بذل جهود جماعية، مؤكدًا دعم روسيا لمشروع البيان الختامى للقمة الذى يبدى السعى المشترك لدول المنتدى لمواصلة تعاونها فى هذا الصدد.

وأقر الرئيس الروسى بأن الوضع الوبائى فى العالم لا يزال صعبا، مضيفًا: "ليس هناك أى دولة تحظى بالحصانة من خطر وقوع جولات تفشى جديدة لفيروس كورونا وانتشار سلالاتها الجديدة الأكثر خطورة، ولم يتم حل مسألة التوزيع العادل لمعدات الفحص واللقاحات والأدوية ووسائل الحماية حتى الآن".

وأشار بوتين إلى أن الأولوية فى ظل هذه المخاطر المرتفعة المتبقية تكمن فى توسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس التاجى فى جميع أنحاء العالم، مبديًا استعداد روسيا للتعاون مع شركائها ضمن المنتدى بشكل وثيق فى تطعيم الناس، بينهم العمال الأجانب، ومعالجة واستعادة صحة الذين أصيبوا بالعدوى.

ونوه بوتين بأن روسيا طورت وبدأت باستخدام أربعة لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس التاجى، لافتًا إلى أن نحو 70 دولة فى العالم أكدت الجودة العالية للقاح "سبوتنيك V" الروسى "وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم" من خلال اعتماد هذا العقار رسميا فى أراضيها.

وفى سياق آخر، دعا الرئيس الروسى دول منظمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" إلى المنتدى الاقتصادى الشرقى القادم فى فلاديفوستوك.

وقال بوتين: "إننا نأمل أن يشارك ممثلو اقتصاديات المنطقة فى منتدى آخر يعقد فى روسيا، المنتدى الاقتصادى الشرقى، المقرر عقده فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر فى فلاديفوستوك".