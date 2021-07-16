شروط أخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية و طريقة التقديم ، بعد حصولك على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في فتره سابقه يتساءل البعض هل يمكنهم الحصول على قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يعرف قديما بنك التسليف ، ويكثر البحث عن شروط الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف أو كيفيه التقديم على القرض ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا عن الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في الشخص لكي يستطيع الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف أو من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التسليف أو ما يعرف حديثا بنك التنمية الاجتماعية معروف جدا داخل المملكة العربية السعودية ويقوم مساعده المواطنين وتقديم الدعم المادي واللهم على شكل قروض ماليه الأعراض مثل السكن أو دعم المشاريع الصغيرة أو قروض للمطلقات أو الأرامل أو قروض للعمل الحر و تم وضع شروط يجب توافرها في الأفراد لكي يستطيعوا الحصول على التمويل من البنك أما فيما يخص شروط اخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية فا هذه الشروط كالتالي :

قروض الزواج يتم الموافقة عليها من قبل إدارة البنك في حالتين فقط وهذه الحالتين هم طلاق الزوجين قبل دخول الزوج على زوجته والحالة الثانية وهي وفاه الزوجة الأولي.

أما القروض الأخري يتم منحها أو أخذ قرض ثاني منها من بنك التنمية الاجتماعية عندما تقوم بتسديد الاقتصاد السابقة ودفع كافه الرسوم الموجودة على الفرد.

قرض الترميم يجب أن تكون قد مر على القرض السابق اكثر من ثمانيه اشهر وهذا تحدي ادني وان تقوم بدفع كافة الأقساط والدفعات المالية الموجودة على الفرد.

يجب أن تقوم تقديم كافه الأوراق اللازمة والتي تنص على قدره المتقدم المواطن على تسديد أقساط القرض الثاني الذي يريد الحصول عليه.

لكي يمكن الفرد الحصول على قرض من بنك التسليف يجب توافر في بعض الشروط الخاصة يمكن التقديم للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية ويجب توافر الشروط العامه لكي يمكنه الحصول على قرض من بنك التسليف وهذه الشروط هي :

أن يكون المتقدم سعودي ألجنسية.

ألا لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام وقال لا يقل عن 21 عام.

قال لا يكون لدي المتقدم أي مشروع أو تمويل إضافي.

يجب أن يزيد الدخل الشهري للمتقدم على القرض عن 2000 ريال سعودي.

تقديم كافه الأوراق والمستندات اللازمة التي تؤكد تأهيلك للحصول على القرض.

أن تكون بإحضار كفيل أو الضامن سعودي يقوم بي الضمان لك في حاله التعثر عن الدفع.

هناك بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف ، وهذه الخطوات هي: