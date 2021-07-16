التقديم في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات 2021 عبر مسار للتطوير المهني

التقديم في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات 2021، يبحث جميع العاملين بالدولة السعودية على محركات البحث عن التدريب الجديد الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم السعودية، بدأ دولة السعودية في الأعوام السابقة تبذل قصار جهدها على تطوير المملكة في شتى المجالات، ولذلك فقد بدأت بالمنظومة التعليمية فمن خلال هذا التدريب سيتم تحويل مسار التعليم في المملكة إلى مستوى أفضل بالنسبة للعاملين والطلاب، كما أن التدريب يقوم من خلال خبراء متخصصين في التربية والتعليم.

التقديم في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات 2021

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من المشروعات التدريبية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بغرض التطوير والتقديم في منظومة التعليم، وهذه الدورة التدريبية المتميزة من المقرر لها إقامتها من يوم الأربعاء 4 من ذي الحجة 1442ھ الموافق 14 يوليو 2021م إلى يوم السبت الموافق 14 من ذي الحجة 1442 ھ الموافق 24 يوليو 2021 م، بشكل يوم يبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 بعد الظهر.

كما أن جميع المنتمين إلى هذه الدورة ستقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بالتواصل معهم من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف منصوصة بالموعد والمكان المحدد للدورة.

كما أن الوزارة حدد فئة معينة تقوم عليها تدريب المسارات التطويرية بهدف التزويد من المعلومات والخبرات التي تساعدهم على بناء جيل متعلم ومثقف يساعد على نهضة المملكة، والفئات المستهدفة لمشروع تدريب المسارات التطويرية، هم:

المعلمين والمعلمات المؤهلين لتدريس المرحلة الابتدائية.

المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتعليم للمرحلة المتوسطة أو المسماه بالثانوي.

جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في مختلف المواد الدراسية المختلفة.

وزارة التربية والتعليم السعودية وحدها فقط من تحدد الفئات المستهدفة لحضور تدريب المسارات التطويرية.

هناك العديد من الحوافز المادية و غيرها، التي يحصل عليها جميع المتخرجين من تدريب المسارات التطويرية، وهو: