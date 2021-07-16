بالفيديو.. شجار الفنان المصري حمو بيكا مع شباب في الشارع

رصد مقطع فيديو ملخص شجار الفنان المصري حمو بيكا مع شباب في مارينا بالساحل الشمالي، إثر وقوع حادث اصطدام بين سيارتيهما.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الشجار اندلع بعد اصطدام سيارة بيكا بأخرى كانت تعبر أحد الدورانات أمام بوابة 5.

وظهر في مقطع فيديو مطرب المهرجانات يوجه شتائم لأصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب، مع تبادل الاشتباك بين الطرفين.

وتواصلت "الوطن" مع الشخص الذي تشاجر معه حمو بيكا، حيث أوضح أحمد، أنه كان يقوم مع ابن عمه بجولة في مارينا 5، وخلال مرور سيارتهم بأحد الدورانات اصطدموا بسيارة أخرى كانت قادمة من الأمام دون أن تهدئ من سرعتها أمام الدوران، ليتفاجآ بأنها سيارة حمو بيكا.

وتابع: "نزل بيكا برفقة مجموعة من 4 شباب كانوا معه من السيارة واعتدوا بالضرب علينا"، مشيرا إلى أن بيكا ظل يردد "أنا هوريكوا أنا هعمل إيه أنا حمو بيكا".

ولفت أحمد إلى أنهم بعد توجههم إلى قسم الشرطة طلب منهم بيكا تعويضا قيمته 300 ألف جنيه، وفي النهاية ارتضى بـ70 ألف جنيه بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ.