وزيرا خارجية السعودية وأوزبكستان يبحثان فرص الاستثمار المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوزبكى عبدالعزيز كاميلوف، أوجه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب، وفرص الاستثمار الثنائى وفقا لرؤية المملكة 2030 وخاصة فى مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء على هامش مشاركة الأمير فيصل بن فرحان فى المؤتمر الدولى لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذى عقد فى العاصمة الأوزبكية طشقند. واستعرض الجانبان مبادرتى "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بهدف تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة.

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