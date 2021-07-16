الصحة السعودية تؤكد جاهزية مستشفى منى الوادى لخدمة الحجاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، جاهزية مستشفى "منى الوادى" بسعة 145 سريرًا؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة كافة لهم.





وأوضحت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس": أن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 24 سريرًا، و6 للإنعاش القلبى الرئوى، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسيل الكلوى، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، فضلاً عن 22 سريرًا لحالات الإجهاد الحرارى.

وفى السياق، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين فى المسجد الحرام ضمن مبادرتها التى أطلقتها استعدادا لموسم حج هذا العام بعنوان "مظلتك بين يديك".

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادى بن على مدخلى - وفقًا لـ "واس": أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التى تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتى تهدف إلى حماية الحجاج والمصلين وقاصدى المسجد الحرام والعاملين من حرارة الشمس ضمن الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا التى تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.