وأوضحت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس": أن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 24 سريرًا، و6 للإنعاش القلبى الرئوى، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسيل الكلوى، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، فضلاً عن 22 سريرًا لحالات الإجهاد الحرارى.
وفى السياق، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين فى المسجد الحرام ضمن مبادرتها التى أطلقتها استعدادا لموسم حج هذا العام بعنوان "مظلتك بين يديك".
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادى بن على مدخلى - وفقًا لـ "واس": أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التى تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتى تهدف إلى حماية الحجاج والمصلين وقاصدى المسجد الحرام والعاملين من حرارة الشمس ضمن الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا التى تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تؤكد جاهزية مستشفى منى الوادى لخدمة الحجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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