جدة - نرمين السيد - انضمت تعزيزات عسكرية من ثلاثة أقاليم إثيوبية، إلى القوات الحكومية فى حربها ضد قوات إقليم تيجراى شمال البلاد، فى إنذار مدوٍ لاشتعال الحرب العرقية التى تخوضها القوات الحكومية ضد تيجراى.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين فى أوروميا، وسيداما، وإقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، أعلنوا أن قواتهم انضمت إلى الجيش، المعروف باسم "قوة الدفاع الوطنى الإثيوبية"، والذى انسحب من معظم أراضى تيجراى أواخر الشهر الماضى. وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا "نشرنا بالفعل قوات خاصة ستنضم إلى قوة الدفاع الوطنى الإثيوبية" وأشار إلى أنه قد ينشر الإقليم مزيدا من القوات "إن تطلب الأمر". وتضاف تلك القوات إلى قوات من منطقة رابعة هى إقليم أمهرة، الضالعة فى صراع تيجراى منذ اندلاع الحرب فى نوفمبر الماضى، وذلك على خلفية تنازع فى الأحقية بين أمهرة وتيجراى على الحقول الخصبة بغرب تيجراى وجنوبه، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرب تشتعل.. إثيوبيا تحشد مقاتلين من 3 أقاليم ضد «تيجراى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.