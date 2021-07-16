لافروف يبحث مع الرئيس الأفغانى إنهاء الصراع المسلح فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عقد اجتماعًا مع الرئيس الأفغانى أشرف غنى على هامش مؤتمر دولى بعنوان "التضامن الإقليمى فى وسط وجنوب آسيا: الفرص والتحديات" بالعاصمة الأوزبكية طقشند لبحث سبل إنهاء الصراع المسلح فى أفغانستان.





وجاء فى بيان الخارجية، الذى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانب الروسى أكد خلال الاجتماع على ضرورة إطلاق محادثات جوهرية بين الأفغان فى أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ سنوات وتحسين الوضع فى البلاد. وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسى أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات فى أقاليم شمال أفغانستان التى تشترك فى الحدود مع دول آسيا الوسطى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فقد ناقش الطرفان أيضًا الوضع العسكرى والسياسى فى أفغانستان ومستقبل عملية المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى بعض القضايا الثنائية.

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