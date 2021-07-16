رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قتلة الهاشمى

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على حسابه فى "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمى وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".
وأضاف، أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".
وتعرض الهاشمى، وهو خبير أمنى ومحلل سياسى، ومختص فى شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله فى يوليو عام 2020، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
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