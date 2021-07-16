إصدار بطاقة هوية وطنية بالمملكة العربية السعودية

بطاقة الهوية الوطنية السعودية، تمثل بطاقة الهوية الوطنية السعودية المصدر الأساسي والرئيسي لتعريف كل أفراد وسكان المملكة العربية السعودية من مواطنين ومواطنات، وتصدر بطاقة الهوية الوطنية السعودية عن طريق وزارة الداخلية من خلال إدارة الأحوال المدنية بداخل المملكة العربية السعودية، تعتبر إصدار بطاقة الهوية الوطنية السعودية إلزاميا على كل من تجاوز مرحلة البلوغ في سن 15 عام سواء كان ذكرًا أو أنثى، وتتيح المملكة العربية السعودية إمكانية إصدار بطاقة الهوية إلى الذكور اختيارياً فيما بين سن 10 سنوات إلى سن 14 عامًا، يجب أن يأتي مع مقدم الطلب معرف يزيد عمره عن 18 عام.

شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية السعودية

توفر الحكومة الوطنية السعودية إلى السادة الكرام سكان المملكة العربية السعودية إمكانية إصدار بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً لمواكبة التكنولوجيا الرقمية الحالية بالمملكة، بالإضافة إلى إمكانية إصدارها ورقيًا من خلال الجهات الحكومية الرسمية بالمملكة السعودية ولكن باتباع بعض الشروط:

يجب أن تقدم الهوية الإلكترونية من خلال والدي مقدم الطلب عن طريق حساب أبشر، إذا كان الأب متوفي فيجب تقديم بيان التصرف بالإرث مع اسم مقدم الطلب، مع سند الحد من الإرث الأصلي.

يجب أن يكون عمر المتقدم بالطلب قد تجاوز عمر 15 سنة.

يجب أن يقدم مع الأوراق إثبات هوية من المدرسة التابع لها مقدم الطلب أو نسخة من أحدث مؤهلاته الأكاديمية.

تقديم نسخة أصلية من شهادة الميلاد مع نسخة منها.

يجب ملء استمارة الطلب.

يجب أن يقدم مقدم الطلب سجل الأسرة مع نسخة منه، وإحضار صورة من هوية الأم.

مميزات بطاقة الهوية الوطنية السعودية

تقدم بطاقة الهوية الوطنية السعودية إلى مواطنيها العديد من المميزات منها:

إمكانية السفر بالبطاقة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

تدعم البطاقة اللغتين العربية والإنجليزية.

تتميز البطاقة بحفظ المعلومات الشخصية بطريقة أمانة.

غيرها من المميزات المتعددة.

صورة شخصية حديثة ملونة، مع توافر بعض الشروط بها:

أن يكون مقاس الصورة 4×6، وتكون بالزي السعودي المناسب، أن تكون الصورة بدون نظارة أو أي تأثيرات.