الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في أوروبا وتركيا

دوت الخليج :- عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبورغ وجمهورية تركيا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء منها وخلفت عدداً من الضحايا وشردت آخرين من منازلهم. وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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