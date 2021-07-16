الرقابة الروسية : مستوى انتشار متحور «دلتا» بلغ فى الشهر الجارى 70%

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم الفضائية، اليوم الجمعة، عن بوبوفا قولها، خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس التنسيق الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا لدى الحكومة الروسية، إن مستوى انتشار سلالة دلتا فى روسيا بلغ فى منتصف يوليو نحو 70%، مع العلم أن شهر أبريل لم يشهد إلا حالات نادرة للإصابة بها، أما يونيو الماضى فبلغ مستوى انتشار متحور "دلتا" فيه 41%.
وأضافت "من أجل تخفيض تفاقم تحور فيروس كورونا من الضرورى الالتزام بكل التدابير الوقائية الصحية".
وتابعت: "أريد أن ألفت انتباهكم إلى نتائج تحليلنا الخاص بتداول سلالات مختلفة وإعلان منظمة الصحة العالمية عن قلقها من قدرة سلالة "دلتا" على الانتشار السريع".
واستطردت قائلة إن السبيل الوحيد للحد من كثرة تحور الفيروس هو التطعيم بأكبر قدر ممكن والالتزام بالتدابير الوقائية الصحية".
يذكر أن نائب رئيس معهد الوبائيات لدى هيئة الرقابة الروسية، ألكسندر جوريلوف، كان قد أعلن فى وقت سابق أن قدرة سلالة "دلتا" على نقل العدوى تزيد 3 أضعاف عن قدرة سلالات أخرى.
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