شروط شراء سيارة مستعملة من مصرف الراجحي

تمويل سيارات مستعملة من بنك الراجحي هو موضوع يشغل الكثير من المقيمين على الأراضي السعودية حيث يثقون في بنك الراجحي كممول رئيسي لهم عند الرغبة في شراء سيارة، وذلك بإعتبار بنك الراجحي واحد من أكبر بنوك منطقة الشرق الأوسط حيث تمتد فروعه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، للمزيد حول تمويل السيارات من بنك الراجحي نقدم لكم هذا المقال الذي سنقوم من خلاله بمعرفة شروط ومزايا شراء سيارة مستعملة من الراجحي.

تقسيط سيارة مستعملة من الراجحي

تعد خدمة تقسيط السيارات هي أحد الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي الذي يمتاز بالتعامل حسب شروط وأحكام الشريعة الإسلامية كما أنه يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين على حد سواء وتوجد عدة برامج لتمويل تقسيط السيارات منها برنامج التمويل التأجيري وبرنامج تمويل تقسيط السيارة ،وهذه البرامج تمكن العميل من إختيار السيارة التي يرغب فيها سواء كانت سيارة جديدة أو مستعملة ويقوم البنك بتمويل عملية الشراء للعميل.

خطوات تقسيط سيارة مستعملة من مصرف الراجحي

يمكن لعملاء مصرف الراجحي الإستفادة من خدمات التقسيط على السيارات للمواطنين أو المقيمين العاملين والمحالين على التقاعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي ولكن يجب في البداية إتمام الشروط اللآزمة لتمويل تقسيط السيارات.

شروط شراء سيارة من مصرف الراجحي

تختلف شروط تمويل تقسيط السيارة من بنك الراجحي حسب عدة عوامل أهمها نوع السيارة المتقدم لها العميل حيث كانت جديدة أو مستعملة وكذلك جنسية المتقدم بالطلب هل هو مواطن سعودي أو مقيم على أراضي المملكة وحالة العميل بالنسبة للعمل هل يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو محال للتقاعد وهذه الشروط نتعرف عليها في ما يلي