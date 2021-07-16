إعانة العاطلين عن العمل وطريقة التسجيل وشروط ورابط التسجيل

إعانة العاطلين عن العمل الحصول عليها يأتي بموافقة السلطات السعودية التي أتاحه هذه الإعانة لفئة معينة من المواطنين في المملكة، حيث تهتم الحكومة في توفير كل سبل الأمانة للمواطنين لكي يشعرون بحياة كريمة في ظل الأعباء المادية التي يواجهها الكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة وأضرارها وأيضا التأمين المستمر علي احتياجاهم المادية التي تختلف من وقت إلى اخر علي حسب الأوضاع التي يمر بها الشخص، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة السعودية وتحديدا وزارة العمل في تحسين هذه الأوضاع علي شكل إعانات تصل للعاطلين عن العمل بشكل مؤقت لحين حصولهم علي عمل، وينقسم برنامج حافز إلى جزئيين وهم البحث عن عمل والعاطلين عن عمل، كما تكون الحصول علي هذة الاعانة وفق شروط يجب إن تتوفر في شخص الباحثين، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم كافة الشروط الخاصة من تسجيل الحصول على أعانة برنامج حافز المطلوبة وكيفية التسجيل في هذا الدعم.

طريقة التقديم للحصول علي حافز للعاطلين

يتم التقديم على الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بصندوق الموارد البشرية والاجتماعية وذلك بإتباع تفاصيل هامة يجب الحرص على اتباعها كي يتم الموافقة علي الحصول علي تعويض، وهذه الخطوات الهامة تتمثل فيما يلي:

قم بتسجيل الدخول على منصة طاقات الإلكترونية “البوابة الوطنية للعمل. الضغط على كلمة الباحث عن العمل. وفي هذه الخطوة سوف يتم نقلك على صفحة إدخال البيانات الخاصة بك لكي تتم تقديم طلب الإعانة الجديدة بنجاح، وتكون البيانات المطلوبة منك: رقم بطاقة الهوية الخاصة بك، اسم المستخدم أي المقدم على طلب الإعانة، رقم الهاتف الخاص بك، وكلمة السر وبريدك الإلكتروني للتواصل، البريد الإلكتروني مع مراعاة التأكد انه تم أدخاله بشكل صحيح والتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها. الآن قم بالضغط على كلمة تسجيل.

بذلك يكون تم التسجيل بنجاح على طلب الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل وبعدها سيقوم صندوق الموارد البشرية بفحص طلبك ودراسته والتأكد من حالة البيانات وصحتها والتأكد من هل تتوافر فيها كافة الشروط الأهلية حتي يتم صرف معونة التعويض المناسب لك لتحسين الدخل المادي بالإضافة إلي تحسين الوضع الاجتماعي أيضا، وذلك يتم عادةً خلال شهرين لا يتجاوز ذلك مع إشعار الصندوق لمتقدم الطلب بالموعد تحديدًا بالموافقة أو الرفض والذي يكون غالبًا بسبب عدم توافر جميع الشروط.

شروط الحصول علي الدعم

وتكون هذه الإعانة علي شكل مساعدة مالية تمنح وفق شروط محددة عند التقديم وهذه الشروط يتم وضعها بواسطة وزارة الموارد البشرية ويتم التحديث فيها بشكل مستمر وذلك لتتماشى مع المستجدات التي تطرأ علي المجتمع وسوق العمل التي من الممكن أن تتغير اليوم وغدا أو في أي وقت، ولهذا سوف نقدم لكم الشروط والفئة العمرية للحصول على حافز والشروط التي وضعتها الوزارة للحصول علي راتب الخدمة المقدمة.

يكون المتقدم للحصول علي دعم حافظ سعودي الجنسية، وكلن هناك يوجد استثناء في هذا الشرط وهو أبناء وبنات المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي الجنسية إذا انطبقت عليهم باقي شروط الإعانة.

الإقامة:ثاني شرط هو الإقامة للشخص السعودي يجب أن يكون من المقيمين داخل السعودية بصفة دائمة ليس فترة مؤقتة.

السن:يجب أن لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن الأربعين.

الوظيفة:من أهم الشروط أن لا يكون عاملاً ولا سيما في القطاع العام أو القطاع الخاص.

الجدية:يجب أن يكون على قدر عالٍ من المسؤلية ويكون جاد وقادراً على العمل.

المعاش:ألا يكون من مستحقين لأي معاشات تقاعدية .

التعويض:لا يكون من مستحقين المبالغ المالية كتعويض من أي جهة مختصة لتعطله عن العمل.

التعليم:إن يكون منتهي من دراسته وليس طالبًا أو متدربًا في مرحلة من مراحل التعليم.

النشاط التجاري:يجب ألا يمتلك أي نشاط تجاري.

دخل ثابت:لا يمتلك دخل ثابت يساوي إعانة العاطلين عن العمل أو يزيد عنها.

السكن:ألا يكون متواجد ومقيم في دور رعاية اجتماعية أو ما شابه ذلك.

طريقة التسجيل والتقديم لصرف دعم حافز

لمدة طويلة كان اغلب المواطنين بالمملكة العربية السعودية يجهلون الخطوات الصحيحة التي يتم بها التسجيل في الإعانات التي تمنحها الوزارة ولكن مع دخول التطور التكنولوجي لدعم كافة الوزارات لتقديم الخدمات الخاصة بهم للمواطنين بطريقة ميسرة وسهله دون أي مجهود يذكر وهذا الترسيخ المطلوب الذي يسعى إليه مجلس الوزراء السعودي التيسر والتسهيل علي المواطنين ويكون هذا التقدم صفة أساسية لرؤية المملكة 2030 وهدفها الأساسي تنمية المجتمع والوضع الاجتماعي، وهذا فضلا عن عدم قدره بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلي مبتغاهم من هذه التعوضات لهم، ويكون التسجيل طلب الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل بعد التعديلات يجب إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية طاقات.

يحق التقديم على خدمة طلب إعانة العاطلين عن العمل لكن يجب أن يكون ذلك قبل مرور 24 شهر من التاريخ الذي تم فيه انتهاء الدراسة وأي مرحلة من مراحل التعليم ونفس المدة أيضًا من تاريخ انتهاء الوظيفة والانقطاع عنها سواء كانت الوظيفة تابعة للقطاع العام أو الخاص.

بعد التقديم يجب الالتزام بعدة قواعد منها الالتزام بالحضور في الموعد المحدد من خلال الصندوق والذي تم إشعارك به، وتزويد صندوق الموارد بجميع البيانات التي يطلبها لدراسة طلبك بدقة.

مبلغ حافز باحث ﻋﻦ عمل أو العاطل عن عمل

الأهداف المتعلقة من هذه التعويضات تكون في الأساس هو تأمين متطلبات الحياة للشخص أو أسرته وهذا لأنه يكون عاطلاً ولا يوجد أي مخصصات للدخل ولا أي من المساعدات التي تساعده علي توفير احتياجاته، كما يوجد برامج أعانات اﻟﺑطﺎﻟﺔ من ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ساند وغيرها، وكانت وزارة الموارد البشرية اعلنت عن حقيقة وقف إعانة البحث عن عمل لمن بلغ 35 عامًا، أما بخصوص المبالغ التي سوف يقتضها الشخص هي كما يلي: