المعهد التقني لخدمات البترول السعودي وشروط القبول والرسوم المطلوبة

المعهد التقني لخدمات البترول أو ما يعرف بـ SPSP في المملكة العربية السعودية هو احد المؤسسات والقلاع التعلمية المتميزة التي يستهدفها الكثير من الطلاب بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة في جميع أنحاء المملكة، وذلك لان المعهد يقوم بالتوظيف الكثير من الطلاب في الوظائف التي يحتاجها قطاع البترول السعودي وذلك بعد التخرج وإتمام الدراسة في المعهد، حيث تكون الدراسة تحت أشراف مباشر من اعرق الشركات السعودية في مجال البترول وهم شركة شفيرون العربية السعودية وشركة ارامكو الخليج بالاشتراك مع مؤسسة التدريب التقني والمهني الكلية التقنية tvtc، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم كافة الخطوات الأزمة لعملية القبول والتسجيل في المعهد التقني لخدمات البترول وأيضا كافة الشروط التي تطلبها عملية التسجيل في المعهد.

شروط يجب توافرها في المتقدم لمعهد خدمات البترول

وتعتمد دراسة هذا المعهد علي التعاون المشترك بين مؤسسة التدريب المني والتقني وعدد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البترولية إحدى هذه الشركات غير التي ذكرنهم لكم هي شركة AGOC، وتساعدهم هذه الشركات علي التعليم في استكشاف حقول جديدة وتطوير حقول أخرى واستخدام أحدث التقنيات لاستخراج النفط و الغاز من أصعب الطبقات.

وعندما أعلن المعهد بدء فتح باب القبول لدفعه جديدة في للدراسه في المعهد والحصول علي شهادة معتمدة ولكن يجب توافر بعض الشروط حتي يبدأ الطالب في دراسة برنامج المعهد وتكون شروط التسجيل هيا كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم خريج مدرسة ثانوية شعبة العلوم.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة متوسطة تراكمية تصل إلى 70٪ حد أدنى.

أن يكون المتقدم حاصلًا على معدل 60٪ كحد أدنى.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تلقى الدعم السابق لصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF).

أن يكون مقدم الطلب أقل من 23 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا.

اجراءات التقديم في المعهد التقني لخدمات اﻟﺒﺘﺮول

ويعتمد المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بدء القبول من دفعات خرجين الثانوية العامة ولكن وفق ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل والتسجيل في اﻟﻜﻠﻴﺎت التي سبق وذكرنها في جميع مدن المملكة مثل الرياض الدمام وغيرها، وهذا أيضا وفق بنود تدريب يكون أعلن عنها في السابق من قبل المسار العلمي المنتهي، كما يتم اعتماد الطاقة الاستيعابية للطلاب بالمعهد للبنين، كما يعلن المعهد بصفة مستمرة للدورات التدربية وأيضا تخصصات التي تم تدريسها في العام الدراسي، وتكون الخطوات التالية هي أساس عملية التسجيل للقبول وهي كما يلي:

التسجيل على الموقع الرسمي الخاص المعهد التقني السعودي لخدمات البترول للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وقم باستكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت. يتم فحص المتقدمين بناءً على المتطلبات المذكورة أعلاه، ويتم إخطار المتقدمين المحتملين من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني لإجراء اختبارات القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات. ومن أجل النظر في القبول في المعهد، يجب على المتقدمين تسجيل ما لا يقل عن 30 ٪ لاختبار اللغة الإنجليزية و 30 ٪ لاختبار الرياضيات. يتم تصنيف المتقدمين الناجحين في اختبارات فحص اللغة الإنجليزية والرياضيات على أساس مجموع النقاط على النحو التالي:

1- 20 ٪ متوسط الدرجة التراكمية

2- 30 ٪ درجة اختبار القياس

3- 30 ٪ درجة اختبار فحص اللغة الإنجليزية

4- 20 ٪ درجة اختبار فحص الرياضيات

يتم إخطار المتقدمين الناجحين في الخطوة 3 عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني للحضور إلى المعهد لإجراء مقابلة، ثم يتم توجيه المتقدمين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية وإعطائهم نسخًا من الوثائق الخاصة باللوائح والقواعد وما إلى ذلك. يجب على المتقدمين الذين يجتازون المقابلة توقيع “اتفاقية التعلم” مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول. سيقوم مقدمو الطلبات الذين يوقعون على الاتفاقية التعليمية بإجراء تقييمات لخصائص القياس النفسي للوظائف، ومن ثم يوقعون عقدا مع شركة راعية لإكمال عملية القبول، ويتحمل المعهد المسؤولية الكاملة عن إيجاد شركة راعية لكل مقدم طلب ناجح.

متطلبات الرسوم التي يتم توفرها للمعهد

السؤال الذي يهم الكثير من الطلاب بنسبة في حالة قبول الطالب أن احتياجات الرسوم الدراسية للطالب، فإنه لا يوجد أي رسوم للتقدم للبرنامج التدريبي، أي أن الطلاب المقبولون في البرنامج لا يدفعون الرسوم الدراسية أو التكاليف المباشرة المرتبطة بها (مثل الكتب والمواد)، حيث يحظي المعهد بهتمام كبير من مؤسسة التدريب وبدعم مباشر من كبرا شركات البترول في قطاع البترول السعودي حيث يتم إصدار كتب المواد الدراسية مجانًا لجميع الطلاب مع معدات الحماية الشخصية الكاملة، ومعدات السلامة المناسبة عند بدء التدريب.

كما يوفر الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية 75٪ من الرسوم الدراسية للطالب، بحد أقصى 3000 ريال سعودي فقط في الشهر لأي تخصص. وتوفر الشركة الراعية 25 ٪ من الرسوم الدراسية للطالب. وحين يكون جميع الطلاب برعاية شركة راعية. لا يكون هناك مزيدًا من المنح الدراسية المتاحة

ويكون هدف المعهد في المقام الأول تخريج دفاعات ذات خبرة علمية وعملية تؤهله للحصول علي وظائف الهندسه في مجال البترول وذلك يكون وفق هذا وفق مسلسل زمني من التدريب الخاص لبرنامج المعهد ويكون هذا البرنامج يتم تدريسه بواسطة اخصائي أكثر خبره في مجال التقنية الخاصة بمجال المعهد.