مكون عجيب لصبغ الشعر باللون الأشقر، تلجأ بعض النساء إلى صبغ شعرهن باستعمال أنواع من الصبغات الكيميائية، وبالإفراط والتكرار في الاستعمل يكون أثرها متلف للشعر، ومن خلال الفقرات الآتية من المقال نتعرف بمزيد من التفصيل على بعض وصفات تعطي الشعر اللون الأصفر، وتؤتي أثرها الإيجابي بعد تطبيقها بأقصر فترة ممكنة، في حالة التطبيق المستمر.

مكون عجيب لصبغ الشعر باللون الأشقر في البيت بدون حناء أو اكسجين

صبغ الشعر بالاستعمال لعشب الكركم

الوصفة تتطلب أن يتم تحضير المكونات الآتية

عدد ثلاث ملاعق مكون عشب الكركم

المطحون بشكل جيد.

كوبان مياه فاترة.

طريقة التحضيرحضير وكيفية التطبيق تكون كما يلي بالنقاط الآتية:

نقوم بإحضار الوعاء الملائم، ويفضل أن يكون عميق ومتسع، ونضيف كمية المياه المذكورة، ويوضع على النار، نضيف الثلاث ملاعق كركم، وبعدها يتم التقليب، وذلك حتى يذوب الكرم بالماء، يتم الرفع للوعاء من فوق النار، ولا بد من تركه فترة تكفي حتى تمام برودته، الخطوة التالية هي التي تلزم للتطبيق، ويوضع المزيج السابق بزجاجة بخاخة، ونبدأ بالرش على كامل أجزاء الشعر، لا بد من الحرص على وضع منشفة فوق الرقبة لتجنب نزول المزيج عليها لأنه شديد الصفرة، وقد يصبغ الجلد.

خطوة تمشيط الشعر هامة حتى يتوزع الخليط بشكل أفضل، يتم تركه فوق الشعر حوالي ساعة، وبعدها يغسل الشعر بالمياه الفاترة.

مكون عجيب لصبغ الشعر باللون الأشقر في البيت

الحصول على الشعر الأشقر باستخدام زيت الزيتون

مكونات الخليط تكون كما يلي بالنقاط الآتية

زيت زيتون كميته تكون على حسب كثافة

ط وطول الشعر المراد صبغه.

كمية من عصير الليمون حوالي ثلاث ملاعق.

طريقة تحضير واستعمال الخليط تكون كما يلي

نحضر وعاء مناسب لمزج المكونين معًا، محاولة المزج الجيد بين زيت الزيتون ومكون الليمون، وذلك ليصبحان خليط متجانس، تأتي خطوة التطبيق بعد التأكد من تمام خلو الشعر من أي تشابك، ونقوم بعد ذلك بوضع كمية من الخليط، وندلك خصل الشعر، لا بد أن يكون الخليط ملامس لكل أجزاء ومناطق الشعر، لا بد من الاستمرارية بوضع المزيج على الشعر، وذلك حتى نحصل على تأثيرها الفعال في جعل الشعر أشقر، وبلون أكثر جاذبية وإشراق، الليمون بمحتواه العالي من الفيتامين سي يزيد من درجة التفتيح لخصلات الشعر.