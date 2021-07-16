قرض شراء سيارة من مصرف الراجحي/ شراء سيارة بدون مقدم 2021

تمويل السيارات من بنك الراجحي، نتعرف اليوم سويا على كيفية اخذ تمويل لشراء سيارة من مصرف الراجحي بدون مقدم، يبحث عنها الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية حيث يساعدك المصرف على تملك سيارة جديدة أو مستعملة، فضلا عن سهولة الإجراءات والسرعة في الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة من تقديم طلب القرض وصرف التمويل، المزيد من التفاصيل نقدمها لكم فى هذا المقال.

شروط الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي 2021

هناك عدد من الشروط التي وضعها مصرف الراجحي للعملاء للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة أو مستعملة وهذه الشروط :

أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم على التمويل هو 5000 ريال سعودي وهذا في حالة تأجير السيارة دون تحويل الراتب، وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين كذلك مع إضافة 1% قيمة رسوم إدارية ،ويتم دفع مبلغ يقدر 3% من قيمة السيارة قيمة السداد المبكر ،مع دفع 10% من ثمن السيارة مقدم.

عند إختيار التمويل التأجيري لشراء سيارة بدون تحويل راتب للمقيمين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب هو 3 آلاف ريال سعودي ولا يوجد مقدم على السيارة.

في حالة إختيار التمويل التأجيري من قبل العملاء المتقاعدين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي ويتم دفع قيمة 10% ثمن السيارة بإستثناء تحويل الراتب.

أهم مميزات تمويل السيارة من بنك الراجحي

اليكم مزايا تمويل السيارات من بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي: