تحديث فري فاير 2021 الجديد وما هي الجواهر في لعبة free fire وما استخداماتها نقدمها لكم من موقع ثقفني، حيث أن تحديث فري فاير اللعبة القتالية الشهيرة التي نالت استحسان الكثير من اللاعبين نظرا لما تقدمه لهم من متعة وإثارة، وهي من الألعاب الجماعية التي تضم ما يقارب من 50 لاعب، ويكون الفائز باللعبة هو أخر من يبقي على قيد الحياة، ويتم منحه لقب القناص الفائز، ويمكن أن يتم لعب هذه اللعبة على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر.

تحديث لعبة فري فاير 2021 والذي عمل على إضافة العديد من المميزات للعبة مما جعلها تبدو أكثر تشويقا من أي وقت مضي، ومن أبرز المميزات الموجودة في التحديث الأخير للعبة:-

يتم تجميع ما يقارب من 50 لاعب في المرة الواحدة، ويتم نقلهم باستخدام الطائرة إلى مجموعة من الجزر النائية.

بعد ذلك يقوم باختيار المكان الذي يرغب في الهبوط فيه على الجزيرة باستخدام المظلة.

وعلى كل لاعب بعد ذلك أن يبحث عن الطرق التي تبقيه على قيد الحياة، وذلك عن طريق اختيار الأماكن الآمنة على خريطة اللعبة.

أخر تحديث للعبة فري فاير

ومن ضمن التحديثات الموجودة في لعبة فري فاير:-

إمكانية اختيار اللاعبين لأماكن الاختباء من الأعداء، حيث يمكنهم الاختباء في الحفر، أو القيام بالانبطاح تحت الأعشاب وغيرها من الأماكن بحيث يصعب على الأعداء رؤيتهم.

على اللاعبين أن يقوموا بالبحث عن الأسلحة الدفاعية التي يمكنهم من خلالها القضاء على الأعداء، كما يمكنهم الحصول عليها من خلال شحن جواهر فري فاير.

وفي خلال 10 دقائق سوف تنتهي اللعبة عن طريق بقاء أحد اللاعبين حيا حتى النهاية، وبعدها يتم نقل اللاعبين إلى جزيرة أخري.

جواهر فري فاير هي العملة الافتراضية الخاصة باللعبة والتي يمكنك من خلالها أن تقوم بشراء العديد من الأسلحة والمعدات التي تحتاج إليها لضمان الفوز باللعبة، ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي الخاص باللعبة، أو من خلال متجر فري فاير الرسمي عن طريق الأي دي الخالص باللاعب.