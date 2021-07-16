منزل ينهار "على الهواء" خلال مقابلة مع عمدة مدينة بلجيكية

رصدت كاميرا محطة تلفزيون محلية في بلجيكا منزلا وهو ينهار جزئيًا خلال مقابلة مع رئيس بلدية المدينة وسط فيضانات مدمرة اجتاحت أوروبا هذا الأسبوع.

وفي أثناء مقابلة على تلفزيون بي أف أم البلجيكي، مع العمدة فيليب غودين، رصدت عدسة الكاميرا في الخلفية منزلا ينهار مع وجود أشخاص لا يزالون على السطح.

وفي حادثة أخرى في بيبينستر، انقلب قارب صغير أثناء عملية إنقاذ واختفى ثلاثة مسنين في المياه، حسبما قال غودين لأسوشيتد برس.

وتابع: "أخشى أنهم ماتوا".

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت غرب أوروبا هذا الأسبوع، وحتى صباح الجمعة، لا يزال ما لا يقل عن 1000 آخرين في عداد المفقودين.

وأعلنت الحكومة البلجيكية أن عدد القتلى جراء الفيضانات غير المسبوقة في أجزاء من البلاد ارتفع إلى 20.

وقالت وزيرة الداخلية أنيليز فيرليندن اليوم الجمعة إن عمال الطوارئ يحاولون تحديد مكان 20 شخصا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

كما صرح رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ل بأن بلجيكا ستقيم يوم حداد وطني الثلاثاء بعد "الخسارة البشرية الكبيرة. وستكون أيضًا لحظة لإظهار التضامن والتقارب والوحدة ".

وأضاف ان الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني للبلاد في 21 يوليو تموز سيتم تخفيفها أيضا، قائلاً إنها تأتي في وقت "سيظل فيه الكثير من الناس في وضع صعب للغاية".

وفي ألمانيا أعلن المسؤولون حتى الآن عن 106 حالات وفاة جراء الفيضانات التي اجتاحت بعض أجزاء البلاد.