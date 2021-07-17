البطاقة الرقمية من الراجحي المميزات وكيفية الحصول عليها

البطاقة الرقمية من الراجحي، اشتهرت بطاقة الراجحي الرقمية في الفترة الماضية كثيرًا، لأنها فاجئت أصحابها ومن يمتلكونها بالحصول على الكثير من الهدايا، بالإضافة لكون البطاقة واحدة من البطاقات الآمنة التي يمكن للعميل الحصول عليها لأنها مقدمة من واحد من أشهر وأفضل مصارف المملكة العربية السعودية وهو مصرف الراجحي، لهذا وجد أن الكثير من الأفراد في السعودية يرغبون في معرفة معلومات عن البطاقة الرقمية من الراجحي.

بطاقة الراجحي الرقمية

هي بطاقة مقدمة من مصرف الراجحي من أجل إجراء عمليات الشراء والتسوق الإلكترونية التي تتم أونلاين، وهذا لجميع المتواجدين في السعودية من مواطنين ومقيمين، وما يجعلها مميزة هو إمكانية الحصول على الكاش باك أو ما يعرف بالاسترداد النقدي لقيمة تصل حتى 100% لأول عملية شراء تتم من خلال البطاقة.

مميزات البطاقة الرقمية من الراجحي

أما عن باقي مميزات وفوائد بطاقة الراجحي الرقمية نعرفكم بها:

يمكن الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية إلكترونيًا من موقع المصرف. عند استخدام البطاقة في عمليات الشراء الإلكتروني يمكن للعميل الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 100%. كما وتصل قيمة جوائز بطاقة الراجحي الرقمية إلى 5000 ريال سعودي. يسهل استخدام البطاقة بكل أمان لجميع عمليات التسوق الإلكترونية، حتى أنه يمكن للعميل ربطها بجوجل بلاي لكي يتم عمليات الشراء العالمية وليست المحلية فقط. إمكانية امتلاك البطاقة فوريًا عند التقديم عليها.

طريقة الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية

وبعد معرفة جميع المميزات السابقة لبطاقة الراجحي الرقمية، بالتأكيد يرغب الكثير الآن في الاشتراك في بطاقة الراجحي الرقمية وهذه هي خطوات التقديم عليها:

الولوج لموقع مصرف الراجحي الرقمي وتسجيل الدخول بالموقع.

البحث عن قسم البطاقات للضغط عليه.

تحديد البطاقة الرقمية لكي يظهر طلب التقديم.

قم بتعبئة طلب التقديم بالمعلومات المطلوبة منك ومن ثم تقديم الطلب للموقع.

انتظر فترة بسيطة لحين التأكد من تفعيل البطاقة بنجاح.

رسوم بطاقة الراجحي الرقمية

أما عن الرسوم التي حددها مصرف الراجحي للبطاقة الرقمية فهي: