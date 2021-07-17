ميزة غاية في الروعة إقرأ رسالتك على واتساب من الإشعارات بدون علم المرسل

سارع و تعرف على الميزة الفريدة من نوعها فقد أطلق واتساب تطبيق المراسلة المفضل للكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة والأكثر شيوعا في العالم ميزة جميلة جدا تعرف عليها من خلال مقالي ومن موقع ثقفني المفضل حيث قدم خبراء واتساب ميزة حديثة في التطبيق يمكن أن تساعدك على قراءة الرسائل دون علم المرسل. أصدر واتساب، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة ، تحديثًا جديدًا نسخته التجريبية على Apple iOS ، يجلب ميزات حديثة. للمستخدمين الذين يستخدمون خدمات المراسلة عبر iPhone ، كما تعلن بعض مواقع الويب. ركز على هذه التقنية ، ستساعد هذه الميزة في تحديث تطبيق المراسلة الفورية للمستخدمين على iPhone ، والتفاعل مع الإشعارات في تطبيق واتساب، و سيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من واتساب على iOS من رؤية الموضوع بالتفصيل عبر إعادة التصميم ترسل قائمة الإشعارات الرسالة المستلمة لـ الدردشة دون قراءتها في التطبيق، ودون إحراج من المرسل اذا ما كنت لاتريد قراءة رسائله.

قائمة إعلامات iPhone المعاد تصميمها واتساب:

هذه الميزة الحديثة كانت تنتظر الكثير من مستخدمي واتساب لأن ميزة واتساب الحديثة توفر طريقة فعالة لمستخدمي iPhone لعرض الرسائل بسرعة ، ولكنها ستسمح لهم أيضًا بقراءة الرسائل دون أن يعلم المرسل أنهم قد قرأوها. على سبيل المثال ، رسالة مخفية لوظيفة الخدمة ، ذكر أحد المواقع الاحترافية أن واتساب أصدر مؤخرًا الإصدار التجريبي من التطبيق 2.21.140.9 في متجر التطبيقات.سيقدم تحديث الإصدار التجريبي هذا طريقة حديثة للتفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق. على منصة المراسلة الفورية ، سيتمكن المستخدمون من عرض معلومات أكثر تفصيلاً حول الدردشات من قائمة إشعارات iPhone.

إقرأ رسائل واتساب من قائمة الإشعارات دون علم المرسل:

من الجدير بالذكر فقد طرح واتساب ميزة قراءة الرسائل دون علم المرسل وسيكون متاح إستخدام الميزة لدى جميع مستخدمي واتساب وسيتمكن عملاء واتساب من رؤية قائمة الإخطارات التي تعرض محتوى الدردشة عندما يتلقون رسالة حديثة ، وسيكونون قادرين على قراءتها دون أن يعرف المرسل أنه قد تم فتحه. إسحب لأعلى لعرض الرسائل القديمة للدردشة حيث أرسل المالك رسائل حديثة. على عكس ميزة المعاينة السابقة ، يمكن للمستخدمين رؤية الرسائل الحديثة فقط في الخلايا الثابتة ، لكن ميزة واتساب الحديثة ستسمح لك بمشاهدة المزيد من الرسائل وحتى الوسائط مثل الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والملصقات ، بدءًا من عرض معاينة كاملة للدردشة عبر الإخطارات في التطبيق الموسع، يمكن للمستخدمين التمرير سريعًا لأعلى ولأسفل في نافذة العرض الحديثة لعرض الرسائل الأقدم والأحدث، ولا يحتاج المستخدمون لـ الدخول الدردشة لعرض الوسائط ، لذلك لن يتم تحديث الدردشة مع المرسل في النهاية. حتى إذا تم تمكين وظيفة إيصال القراءة، فلن تحصل على علامة زرقاء ومع ذلك، إذا صنف المستخدم الرد من الإشعار ، فكل ستختفي الرسائل الرسائل ذات العلامة الرمادية قبل أن تتحول لـ اللون الأزرق عند تنشيط هذه الميزة ، يشعر مستخدمو واتساب بالرضا عن هذه الميزة ، والتي تتيح لهم عرض وقراءة رسائلك دون علم المرسل.

قراءة ومعاينة الدردشة دون إظهار علامة لقراءتها:

تمتاز هذه الميزة حيث تجعلك تقرأ رسائلك دون إحراج منك للمرسل ومن خلال توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة كاملة للدردشة ، حيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في نافذة العرض الجديدة لرؤية الأقدم أو أحدث الرسائل ، ولن يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى الدردشة لعرض الوسائط ، وبالتالي، لن يتم تحديث الدردشة في النهاية عند المرسل ولن تحصل على العلامة الزرقاء، حتى لو كانت ميزة إيصالات القراءة قيد التشغيل، ومع ذلك ، إذا اختار المستخدم الرد من داخل الإشعار ، ستنتقل جميع الرسائل السابقة ذات العلامة الرمادية التي تحولت إلى اللون الأزرق، ومن خلال تفعيل هذه الميزة ، أصبح مستخدمو واتساب سعداء بهذه الميزة لأنها اعفتهم من الاحراج لمرسل الدردشة والتبرير أن الرسالة لم أراها بعد، مما يجعلهم يشاهدون ويقرأون رسائلهم دون علم المرسل ودون الاحراج نهائيا.