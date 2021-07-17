مواعيد نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطالبات والطلاب 2021 الفرز وتأكيد ونسب القبول 1443

نتابع معكم مواعيد نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطالبات والطلاب 2021 وكذلك موعد الفرز الأخير وكيفية تأكيد القبول 1443 حسب ترتيب الرغبات والمفاضلة، فقد أوضحت اللجنة الإشرافية الخاصة بتنظيم القبول الموحد الإلكتروني للطلاب والطالبات بعد إعلان نتائج الفرز الأول، أن تأكيد القبول سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الموحد، وأضافت اللجنة أن المرشحين للقبول سيتم المفاضلة بينهم حسب الرغبة الأولى التي قاموا بتسجيلها، أما عن مواعيد إعلان نتيجة الفرز الأخير والنهائي وكذلك تأكيد القبول للطالبات قد تحدد له يوم السبت 7 ذي الحجة 1442، كما أشارت اللجنة أن فرز الطلاب سيكون أيضا يوم السبت 18 يوليو 2021، وتأكيد قبول الفرز الأول يوم الأحد 8 ذي الحجة، أما عن تأكيد القبول في الفرز الأخير قد تحدد له يوم 14 ذو الحجة 1442.

مواعيد نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطالبات والطلاب 2021 بمنطقة الرياض

تم إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب يوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق 5 ذو الحجة 1442.

بعدها تتم عملية المفاضلة بين المرشحين وفق الرغبة الأولى.

إعلان نتائج الفرز يوم السبت 7 ذي الحجة 1442ـ الموافق 17 يوليو 2021.

إعلان تأكيد قبول الفرز الأول يوم الأحد 8 ذي الحجة 1442، الموافق 18 يوليو 2021.

إعلان نتائج الفرز الأخير يوم الأحد 8 ذو الحجة.

تأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 14 ذو الحجة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب

مواعيد نتائج القبول الموحد للجامعات rgu-admit.edu.sa منطقة الرياض للطلابتفاصيل ومواعيد نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطالبات 1443 تأكيد القبول على بوابة القبول الموحد بحساب الطالب

أعلنت اللجنة الإشرافية أنها أهابت بالطالبات والطلاب الذين اتضح موقفهم من القبول بالجامعات أن يقوموا بتأكيد القبول فور أعلان النتائج وفي المواعيد المحددة لذلك، ويتم تأكيد القبول عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، وذلك من خلال حساب الطالب، على أن يتم ذلك قبل نهاية الموعد المحدد لتأكيد القبول، هذا وقد أوضحت اللجنة أن التقاعس عن تأكيد القبول في المواعيد المُعلنة سيؤدي إلى استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يقوموا بتأكيد القبول.