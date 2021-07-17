البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البرازيل بلغ 19 مليونا و308.109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540.398.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والأول على مستوى أمريكا اللاتينية