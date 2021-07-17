لقاء الخميسي: أصبحت أكثر حزما في اختيار أدواري

في حديث خاص مع موقع "دوت الخليج"، كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن أحدث الأعمال التي تشارك بها حاليا، متحدثة عن أسباب غيابها عن الفن لفترة.

وأكدت لقاء أن مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" الذي تشارك به نخبة من ألمع النجوم، لا يزال في مرحلة التصوير، ولم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

وأضافت أن المسلسل الذي يشارك في بطولته شريف منير وسميحة أيوب ملك قورة ودنيا ماهر ومراد مكرم وهشام إسماعيل، ويخرجه محمد عبد الرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة يخسر ربها عمله، ‎وتعمل زوجته في بنك، ومع تغير الأوضاع تصبح الزوجة مسؤولة تماما عن الأسرة، موضحة أن المسلسل يرصد كيف يمكن للإنسان أن يتخطى الأزمات بأفكار وطموحات غير تقليدية.

وأعربت لقاء الخميسي عن سعادتها بالمشاركة مع كوكبة النجوم الذين يشاركون في المسلسل، خاصة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إضافة إلى نجوم الجيل الجديد، وبالتأكيد شريف منير، لافتة إلى أن "أجواء التصوير مليئة بالضحك والإصرار على خروج العمل بأفضل صورة ممكنة".

رفض واختفاء

‏وبررت الخميسي رفضها بعض الأعمال بأنها "لا ترضي طموحها الفني، أو لأن الدور متشابه مع أدوار سبق أن جسدتها من قبل"، مؤكدة أنها بعد مرحلة الانتشار الفني أصبحت أكثر حزما في اختيار أدوارها، بحيث تكون أعمالها الجديدة قائمة على شخصيات فعالة ومحورية في أحداث العمل.

‏‎وعبرت الفنانة المصرية عن حلمها بأن تقدم أعمالا خاصة في الدراما التلفزيونية تتضمن رسائل مهمة للمجتمع، وتغير من شأن المرأة المصرية إلى الأفضل، موضحة أن "هناك العديد من الشخصيات النسوية المصرية والعربية جديرة بتقديمها دراميا".

‏‎وعن أسباب اختفائها لفترات عن الفن، أوضحت لقاء أن "آخر عمل قدمته كان أبواب الشك من 60 حلقة، وبعده أخذت قرارا بعدم العمل في مسلسلات بهذا الحجم الكبير من الحلقات لما يسببه من إرهاق"، مضيفة: "ظللت 3 سنوات بعيدة عن التمثيل بعد أبواب الشك حتى عدت في رمضان الماضي من خلال مسلسل ضد الكسر".

وتابعت: "أيضا لا يمكن إغفال ظروف كورونا. وجدتها فرصة للانتباه إلى أبنائي الذين فوجئت بأنهم كبروا بينما كنت مشغولة في عملي ولم أستمتع مع الأسرة، لذا كانت فترة كورونا فرصة للنظر إلى الداخل والاهتمام أكثر بزوجي وأبنائي".

‏‎ضد الكسر

وأشارت إلى أن شخصية نادين التي قدمتها في مسلسل "ضد الكسر" كانت من أصعب الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، لأنها "مليئة بالتقلبات النفسية وتخفي كل المشاعر وتجمع ما بين الحب والغيرة والقوة والضعف".

وأوضحت: "‏‎عانيت وأنا أذاكر الشخصية بكل تفاصيلها. كان الأمر مثيرا للاهتمام بالنسبة لي لما تحمله الشخصية من أبعاد".

ومن جهة أخرى، كشفت الخميسي عن حبها للغناء، وقالت إنها تتمنى المشاركة بأغنية في أي عمل فني قادم، أو خوض تجربة الحفلات الغنائية بعد الانتهاء من مرحلة التمرين، مؤكدة: "لا أرى أن الغناء مختلف عن التمثيل. كلاهما عالم واحد اسمه الفن".

كما أبدت لقاء اهتمامها الكبير برأي الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تهتم بمتابعتها بنسبة 100 بالمئة، خاصة الآراء الجدية التي تعبر عن رأيها بموضوعية وصدق بعيدا عن التجريج والإحباط، لكنها في المقابل قالت: "لا أهتم برأي من يحاول فرض أفكاره".

وعن أدوار البطولة قالت: "كل فنان يتمنى أن يكون بطلا، لكن أيضا في أحيان كثيرة يكون الدور هو البطل الحقيقي. بعض الأدوار تكون مساحتها صغيرة لكنها مؤثرة ومحورية في العمل ككل".

أضافت: "بالتأكيد أتمنى أن يتصدر اسمي التتر في أي عمل أقدمه، وأن أقدم دوما أدوار البطولة، لكني أفضل البطولة الجماعية وأراها الأنسب لي من البطولة المطلقة".