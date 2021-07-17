تقسيط أسرع تمويل كاش بلا كفيل وبدون تحويل الراتب لدى تسهيل للتمويل

يقدم الآن برنامج تسهيل للتمويل المقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي كاش يبدأ من 30 ألف ريال سعودي وربما يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ولكنه يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري يبدأ من 24 شهر حتى 60 شهر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبلا موافقة الكفيل الغارم في السعودية ويمكن التقديم عليه من خلال الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة المتحدة لتسهيل عملية التمويل لجميع العملاء سواء كانوا سعوديين أو مقيمين من الجنسيات الأخرى في السعودية ويحتاج التمويل إلى توفير بعض الشروط اللازمة لتحقيق الموافقة على طلب التمويل ويتم الحصول عليه من خلال التقديم الإلكتروني على رابط أسرع تمويل كاش بلا كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري التابع إلى برنامج تسهيل للتمويل في السعودية والذي تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة لعام ١٤٤٢ هجرياً.

مميزات الحصول على برنامج تسهيل للتمويل في السعودية الآن

يحتاج تسهيل للتمويل في السعودية إلى توفير كافة المستندات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل وأمتاز التمويل بأنه بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي عبر برنامج تسهيل لذلك سوف نشرح لكم كافة المزايا التمويلية التي يقدمها البرنامج كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة :

أمتاز التمويل لدى تسهيل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي.

تسهيل للتمويل في السعودية يمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة.

يمتاز تسهيل للتمويل بالتقسيط الميسر لمدة تبدأ من 24 شهراً حتى 60 شهراً بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

ربما يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة تسهيل للتمويل التابع إلى الشركة المتحدة للخدمات المالية في المملكة.

أسرع تمويل شخصي كاش بموافقة سريعة وفورية عند الطلب عبر برنامج تسهيل للتمويل سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم.

إذا كان المتقدم من القطاع الحكومي أو الخاص لابد أن يعمل فترة ثلاثة أشهر للسعودي وسنة كاملة للمقيم.

الدخل الشهري المطلوب للتمويل يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي ويصل إلى 12 ألف ريال سعودي.

يبدأ مبلغ التمويل من 4 ألف ريال سعودي ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة برنامج تسهيل للتمويل في السعودية.

العمر المطلوب للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يبدأ من 25 عام حتى 60 عام.

المتقاعد يجب أن لا يزيد عمره عن 70 عام.

القطاع العسكري يبدأ عمر التمويل من 25 عام حتى 50 عام ويحتاج دخل شهري يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي فقط لا غير.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تسهيل للتمويل