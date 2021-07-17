ألمانيا تسجل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 1608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 743389 حالة .
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91359 حالة منذ ظهور الجائحة في البلاد، وذلك بعد تسجيل 22 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.
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