تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز // 3 قنوات مجانية تنقل المباراة مباشراً الليلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة من عشاق المارد الأحمر في مصر والعالم العربي، عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي البطولة الأكبر والأهم في القارة السمراء، بطولة دوري أبطال أفريقيا لمشاهدة المباراة الهامة التي يتطلع عشاق الأهلي للفوز بها للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم تردد القنوات الناقلة للمباراة بصورة مجانية، لكي يستطيع متابعينا تثبيتها والاستمتاع بالمباراة التي ستنطلق في التاسعة مساءً اليوم السبت 2021/07/17 بتوقيت القاهرة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء وتردد المباراة النهائية في البطولة الأفريقية الكبرى.

قناة crtv الكاميرونية : القمر الصناعي ياه سات تردد القناة 124273 معامل الترميز 3000 أستقطاب أفقي.

تردد crtv الكاميرونية : القمر الصناعي يوتلسات تردد 12883 معامل الترميز 27500 أستقطاب أفقي.

تردد قناة ORTB : القمر الصناعي يوتلسات 16 E تردد 11804 معامل ترميز 3000 أستقطاب أفقي.

تردد القناة ORTB على القمر يوتلسات 9 التردد 11881 معامل الترميز 27500 أستقطاب عمودي.

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من المعروف حصول قنوات بي إن سبورت، على حقوق نقل المباراة فضائياً بصورة حصرية في الوطن العربي ومنطقة شمال أفريقيا، وقد أعلنت القنوات عن نقل المباراة عبر قناتين مختلفتين هما القناة الأولى والقناة الرابعة، وأعلنت أن الاستوديو التحليلي للقاء سيبدأ في الساعة الثامنة، مساءً قبل اللقاء بساعة كاملة وسوف يقود الاستوديو الإعلامي المصري أحمد فؤاد، ويستضيف نجوم التحليل الرياضي في الوطن العربي، وائل جمعه والكابتين حاتم الطرابلسي و عزيز بينيج، ومعلق اللقاء هو المعلق المتميز علي محمد علي.

الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش.

20.00 بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

21.00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة، فلسطين، لبنان، العراق، سوريا، الكويت، الأردن، قطر.

23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

المباراة الأهلي & كايزر تشيفز البطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 الموعد والتوقيت اليوم السبت الموافق 2021/07/17 التوقيت 21.00 بتوقيت القاهرة الملعب ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب القنوات الناقلة بي إن سبورت الأولى والقناة الرابعة

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الليلةبطاقة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز