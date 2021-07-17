صلاه العيد الساعه كام 2021 مواعيد صلاه عيد الأضحى 1442 جميع محافظات مصر

وصلاه العيد الساعه كام في مصر، سؤال بدأ البحث عنه لمعرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث باقي أيام قليله علي العيد المبارك، يوم الاثنين المقبل الموافق 19 يوليو سيكون واقفه عرفات لعام 1442، وسوف يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021 وفي ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 شددت وزاره الأوقاف على جميع الاشخاص الالتزام بالإجرات الاحترازية التي تتمثل بان كل مصلي يجب أن يكون معه مصلاه شخصيه له، والتزامه بارتداء الكمامة، مع مرعاه المسافات والتباعد بين المصلين، وكذلك استمرار غلق دورات المياه في أماكن إقامة صلاه العيد 2021 في مصر.

صلاه العيد الساعه كام في مصر

في ظل جائحة كورونا، أصبحت المساجد هي التي تقام بها صلوات الجمعة فقط:

يمنع إقامة صلاه العيد في الساحات والزاوية والمصليات والمساجد التي لا تقام به الجمعة.

وتمنع أيضا من الشوارع والطرقات

كما أكدت وزاره الأوقاف انه بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبيرة والجامعات فلا مانع من فتحها مع مرعاه الإجراءات الاحترازية.

ويمنع اصطحاب الأطفال.

صلاه العيد الساعه كام جميع محافظات مصر

إليكم مواعيد صلاه عيد الأضحى جميع محافظات مصر

توقيت محافظه القاهرة: 5:32

بمحافظة الجيزه: 5:32

ومحافظه الإسكندرية: 5:32

في محافظه بورسعيد: 5:25

أما محافظه السويس: 5:27

ولكن بالعريش: 5:19

بعد ذلك بمحافظه الطور: 5:26

وسانت كاترين:5:24

وفي طابه: 5:18

محافظه شرم الشيخ: 5:24

محافظه دمنهور: 5:33

بمحافظة طنطا: 5:31

محافظة المنصورة: 5:29

وفي الزقازيق: 5:30

في بنها : 5:31

بينما شبين الكوم: 5:32

وفي كفر الشيخ:5:31

أما محافظه الفيوم: 5:35

ثم في بني سويف: 5:34

وبعد ذلك بمحافظه المنيا: 5:38

وتوقيت اسيوط: 5:38

وسوهاج: 5:37

محافظه قنا: 5:34

وفي اسوان: 5:37

وفي أبو سنبل: 5:45

بمرسي مطروح في الساعة: 5:45

وأيضًا في الغردقه: 5:27

في الخارجة: 5:47

محافظه الاسماعليه: 5:26

بينما في محافظه دمياط: 5:27

كذلك في السلوم:5:53

نويبع: 5:20

أما حلايب: 5:25

وفي النهاية بشلاتين: 5:28

إن صلاه العيد صلاه سنه مؤكده

وواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام.

كما أمر الرجال والنساء حتى الخائض أن يخرجو لها

وعن التكبيرات الصحيحة للعيد هي:

(الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)

وقدر قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية جعل إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل في مصر.

كذلك حدد البنك المركزي المصري صرح بعمل البنوك يوم الأحد 18 يوليو 2021 وتبدأ الإجازة يوم الإثنين وقفة عيد الأضحى 19 يوليو2021

والقطاع الخاص قرر بداية إجازة العاملين بالقطاع الخاص من يوم الأحد 18 يوليو 2021.

تكبيرات صلاة العيدإجازة عيد الأضحى في مصر

نتقدم بالتهنئة لجموع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وندعو الله أن يعود موسم الحج للكافة، ولا يحرم الله أحد من زيارة بيته الحرام.