جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، قرارًا بإلغاء التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحى المفروض على المسافرين القادمين من فرنسا بسبب وباء كورونا، والذى كان من المقرر بدء تطبيقه يوم الإثنين المقبل.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الصحة البريطانية فى بيان لها: "يجب على كل وافد من فرنسا إلى إنجلترا الدخول فى الحجر 10 أيام فى المنزل أو أى مكان إقامة آخر، حتى إذا حصلوا على جرعات التطعيم الكاملة ضد كوفيد-19". وكانت بريطانيا تخطط لإلغاء شرط إلزام المسافرين القادمين من فرنسا، والحاصلين على جرعتى التطعيم، بالحجر الصحى فى المنزل 10 أيام بعد الوصول، بما يتماشى مع خطط الدول الأخرى لقائمة المراقبة الخاصة بالسفر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تفرض الحجر الصحى على الوافدين من فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.