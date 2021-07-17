عاجل.. مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، قالت شرطة المدينة إن الحادث وقع فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلى، صباح السبت بتوقيت جرينتش.
وقالت الشرطة الأمريكية، إن الطفلة توفيت فى المستشفى بسبب إصابتها، وأصيب 5 آخرون، بينهم ثلاثة رجال وامرأتان، لافتة إلى أن حياتهم ليست فى خطر.
وفى مقطع فيديو نشر عبر حساب شرطة العاصمة فى "تويتر"، قال القائد أشان بنديكت، إن إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساءً فى المنطقة التى يتقاطع فيها شارع مارتن لوثر كينج جونيور وشارع مالكولم إكس فى جنوب شرق المدينة.
وأشار بنديكت إلى أن الشرطة "لم تتلق مكالمة، لقد سمعوا بالفعل إطلاق النار وردوا، ووجدوا العديد من ضحايا الطلقات النارية".
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