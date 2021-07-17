طريقة التسجيل في ساند الجديد “التأمين ضد التعطل عن العمل”

طريقة التسجيل في ساند الجديد، يتعلق طريقة التسجيل في ساند ضد البطالة بجزء كبير من الأشخاص العاطلين عن العمل والذين أثبتوا أحقيتهم في الحصول على مزايا من نظام ساند التابع لمؤسسة التأمين الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، والذين يستوفون متطلبات ذلك التسجيل.

حيث يتبع ساند نظام التأمينات الاجتماعية السعودي وتم إطلاق النظام بهدف توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين السعوديين سواء كانوا عاملين في القطاع الخاص أو العام الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ، وذلك بدفع مصدر دخل شهري بشرط استمراره لمدة عام واحد حتى يحصل الفرد على وظيفة جديدة، وسوف نستعرض لكم كل تفاصيل طريقة التسجيل في ساند فتابعونا عبر موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في ساند الجديد

بحسب الهيئة العامة للتأمين، فإن ساند جزء من أنظمة التكافل التعاوني لجميع الموظفين المسجلين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث يتم التسجيل في نظام ساند إلكترونياً من خلال البوابة الوطنية الموحدة، ويتثني لجميع المتقدمين الاستفادة من كافة الامتيازات التي يوفرها البرنامـج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الوطنية الموحدة.

ثانياً، الولوج إلي حساب المشترك، ثم تقديم طلب خاص باستحقاق ساند.

ثالثًا، إدخل رقم الآيبان، وكتابة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بشكل صحيح.

رابعاً، الضغط على الأيقونة الخاصة بإرسال الطلب.

طريقة التحقق من أهلية ساند

خدمة ساند للتحقق من الأهلية هي واحدة من الخدمات الهامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. من خلال هذه الخدمة يمكن للمشترك التحقق من أهليته للتسجيل في ساند والحصول على تعويض مالي عن التعطل ، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال موقع التأمين الاجتماعي الرسم، من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

كتابة بيانات المستخدم المطلوبة.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار “التحقق من أهليتك في ساند”.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة، ورمز التحقق المرئي.

انتظر قليلاً حتى تظهر كل التفاصيل الخاصة بأحقية المستخدم.

رابط التسجيل في ساند التعطل عن العمل

من خلال رابط برنامج ساند الإلكتروني يتمكن الأفراد من التسجيل على البرنامـج للحصول على الدعم الذي يقدمه النظام للأفراد، وذلك وفق الضوابط والمعايير وكافة الخطوات التي يجب اتباعها أثناء عملية التسجيل في النظام.

ما هي شروط التسجيل في ساند؟

يتساءل الكثيرون من المواطنين عن شروط التسجيل في برنامج ساند، حيث حدد البرنامج عدة شروط لابد من استيفائها ليتمكن المتقدم من الحصول على تعويض ساند، ومن أبرزها التالية:

يجب أن يكون المرشح لبرنامج ساند سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للبرنامج أقل من 60 عامًا.

يجب أن يكون المرشح للبرنامج قد تجاوز في العمل المدة المنصوص عليها في قانون العمل لنظام ساند.

يجب ألا يكون لدى المتقدم لبرنامج ساند أي مصدر دخل من أنشطة مهنية أو خاصة أخرى. أي عمل أو نشاط شخصي.

لا يجوز فصل المرشح للبرنامج من وظيفته لأي سبب من الأسباب الشخصية ، ويجب أن يكون المرشح للبرنامج حاصلاً على المؤهلات التي تجعله مناسبًا للعمل.

يجب ألا يكون المرشح للبرنامج قد ترك وظيفته بمحض إرادته.

متى ينزل ساند بعد تقديم الطلب؟

يمكن للعامل أو الموظف الحصول على التأمين المشمول في نظام ساند ضد التعطل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد التسجيل في النظام في نفس التواريخ المعتمدة من قبل النظام ، أي بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ تركه العمل، لأي سبب خارج عن إرادته وفي حالة استيفاء الموظف للشروط المحددة في نظام ساند.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة طريقة التسجيل في ساند الجديد.