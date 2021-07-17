طريقة التسجيل في جامعة بشية 2021 شروط التسجيل في جامعة بشية

جامعة بشية 2021 شروط التسجيل في جامعة بيشة وطريقة التسجيل , بناء علي المرسوم الملكي الذي صدر من الملك عبد الله تم تأسيس جامعة بيشة في المملكة العربية السعودية , وبعد حصول الطلاب والطالبات علي نتيجة الثانوية العامة , ومع فتح الباب من اجل استقبال طلبات الطلاب والطالبات للتقديم في جامعات بيشة , واجهنا أعدادا كبيرة من عمليات البحث بشأن هذا الموضوع , ويتساءل الطلاب والطالبات علي شروط وطريقة التسجيل في جامعة بيشة , يرودن معرفة طريقة التسجيل قبل انتهاء واكتمال الأعداد وغلق التسجيل , لذلك نعرض لكل الطلاب طريقة وشروط التسجيل في جامعة بيشة خلال السطور القليلة الأتية

كليات الملك بيشة : لدي جامعة بيشة 15 كلية تتمثل في الأتي

كلية المجتمع للبنين في المناص , كلية العلوم والآداب للبنين في بلقرن , كلية العلوم والآداب للبنات في بلقرن , كلية العلوم والآداب للبنين في النماص, كلية العلوم والآداب للبنات في المناص , كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات في النماص, كلية العلوم, كلية التربية, كلية الآداب , كلية المجتمع , كلية الهندسة , كلية الطب , كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين والبنات , كلية العلوم والآداب في تثليث , كلية الاقتصاد المنزلي.

شروط التسجيل في جامعة بيشة

يوجد عدة شروط لازم ولابد من التأكد من توافرها جميعا قبل القدوم علي التقديم في جامعة بيشة , شروط تقديم جامعة بيشة :

حصول الطالب علي منحة للدراسات العليا

يكون الطالب من أصل سعودي

يكون الطالب قد حصل علي شهادة الثانوية من داخل السعودية

يكون حاصل على 50% للمعدل التراكمي للبكالوريوس

حصول الطالب علي نسبة 10 في المائة في المقابلة الشخصية او الاختبار

حصول الطالب علي نسبة عشرة في المائة في درجة اختبار القدرات

خطوات التسجيل في جامعة بيشة

يمكن لجميع الطلاب الذين توافرت بهم الشروط المبادرة والتسجيل في جامعة بيشة بكل سهولة عبر الرابط الخاص بالموقع الخاص بالجامعة , أتاحت الجامعة فرصة التسجيل بشكل إلكتروني لتوفير الراحة لطلابها , خطوات التسجيل في جامعة بيشة كما يلي :