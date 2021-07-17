قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أعلن المنظمون، السبت، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية.
لكن المسؤولين طمأنوا المتابعين بشأن فعالية الإجراءات الصارمة، المتخذة للحد من انتقال مرض "كوفيد 19".
وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة تاكايا ماسا في مؤتمر صحفي: "هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجلة داخل القرية وتم اكتشافها عند الوصول"، من دون أن يحدد ما إذا كان رياضيا أو أحد أفراد البعثات، وفق "فرانس برس".
وبحسب الصحف اليابانية، يتعلق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.
وتأجلت الألعاب الأولمبية المقررة بين 23 توليو الجاري و8 أغسطس المقبل من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل 4 سنوات.
وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا. في القرية ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة (كوفيد 19). سيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتم عزله".
وتابع المسؤول الياباني: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم رد الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".
وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، تستمر حتى 22 أغسطس.
وستجري المسابقات خلال الألعاب في ملاعب من دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل انطلاق المنافسات.. كورونا يقتحم أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.