أجازة عيد الأضحى المبارك 2021 الرسمية في مصر متى تبدأ ومتى تنتهي بالقطاع العام والخاص

أجازة عيد الأضحى المبارك، منذ أمس والبحث مستمر على محرك البحث جوجل، عن متى تبدأ الأجازة 2021 – 1442، حيث لن يتبقى سوى ثلاثة أيام فقط، حيث أنه وقفة يوم عرفات تكون يوم الإثنين الموافق 19/7/2021م، 9/12/1442هـ، وأول أيامه في مصر وجميع الدول العربية والأوروبية، يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 20/7/2021م، 10/12/1442هـ، ومن المقرر أن أيامه 4 أيام، حيث تستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 24/7/2021م، 14/12/1442هـ، وأن العام الهجري هو الوقت المستقطع من التقويم الإسلامي أو التقويم القمري، والذي تم حسابه منذ بداية السنة الهجرية الأولى، حيث كان ذالك يوافق في العام الميلادي 662م، وذلك لأن كانت هجرة “النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، في تلك السنة الميلادية، هو وأتباعه حيث هاجر من مكة إلى المدينة المنورة.

أجازة عيد الأضحى المبارك

قد عقد أول أمس مؤتمر كبير، حيث كان يضم رئيس الجمهورية وكافة الوزراء في مؤتمر “مبادرة حياة كريمة“، الذي تم عقده في ستاد القاهرة الدولي، حيث هنأ الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية، الشعب المصري، والدول العربية والإسلامية، بيوم عرفة، وبعيد الأضحى المبارك للعام 2021م/1442هـ، وقد أعلن عن مفاجأة أو هدية بسيطة مقدمة من الرئاسة للشعب المصري خلال فترة العيد.

متى تبدأ الأجازة للعاملين في القطاع العام والخاص والبنوك

قد أعلن السيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”. مساء يوم الخميس الموافق 15/7/2021م. في المؤتمر الذي عقد في ستاد القاهرة. في مؤتمر “مبادرة حياة كريمة”. عن بداية الأجازة الرسمية المدفوعة الأجر الكامل. لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك، تبدأ من اليوم السبت الموافق 17/7/2021، وحتى يوم السبت القادم الموافق 24/7/2021م، والعودة للعمل يكون يوم الأحد الموافق 25/7/2021م، حيث تكون العطلة الرسمية قد بلغت 9 أيام متتالية، وذلك لأن العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك، معظمهم بدأت العطلة الرسمية من يوم الجمعة الموافق 16/7/2021م، لأنها عطلة نهاية الإسبوع عند معظم الموظفين.